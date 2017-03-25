новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Во время обысков обнаружено оружие, наручники, маски: в Ленинском, Фрунзенском и Заводском районах Минска задержаны пятеро минчан

25.03.2017 - 20:18

Новости Беларуси. Сотрудники минской милиции  отреагировали на оперативную информацию о возможных провокациях против мирных граждан во время несанкционированных массовых мероприятий. 

В ходе проверки в Ленинском, Фрунзенском и Заводском районах столицы задержаны пятеро минчан.

Во время дальнейших обысков по их месту жительства милиционеры обнаружили различные виды оружия, наручники, маски, литературу анархистского содержания.

Среди находок значились и химические реактивы для нанесения повреждений стражам правопорядка.

Сейчас правоохранители дают правовую оценку действиям задержанных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время обысков обнаружено оружие, наручники, маски: в Ленинском, Фрунзенском и Заводском районах Минска задержаны пятеро минчан

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Житель Каменецкого района хранил на даче склад оружия: среди редких экземпляров – «Браунинг» 1910 года
Житель Каменецкого района хранил на даче склад оружия: среди редких экземпляров – «Браунинг» 1910 года
«За год участковый проверял раз семь»: какие правила хранения оружия следует соблюдать и какова ответственность за незаконное владение
«За год участковый проверял раз семь»: какие правила хранения оружия следует соблюдать и какова ответственность за незаконное владение
Оружие
Сотрудники милиции изъяли у белорусов более 700 единиц оружия
Хранение оружия
Операция «Арсенал» стартует 30 сентября в Беларуси
Траурная церемония в память о погибших в Вашингтоне
На траурной церемонии в память о погибших в Вашингтоне президент США призвал ужесточить контроль над оружием. Но большинство американцев его не поддерживает
Целый арсенал был обнаружен в одном из домов деревни Потаповка Буда-Кошелевского района
Целый арсенал был обнаружен в одном из домов деревни Потаповка Буда-Кошелевского района
Оружие
После массовых расстрелов в США задумались о запрете боевого оружия для гражданских 		Снаряды обнаружили саперы и КГБ в квартире жилого дома в Гомельской области
Все новости по теме Хранение оружия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru