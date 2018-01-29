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Во время пожара на ферме в Узденском районе были спасены 186 коров

29.01.2018 - 11:13

Новости Беларуси. В Узденском районе во время пожара на ферме спасено более 180 коров.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 28 января. О пожаре сообщил сторож.

Оказалось, что открытым пламенем горело помещение вакуумной молочно-товарной фермы. В момент возгорания в здании находились два работника – они успели самостоятельно эвакуироваться до приезда сотрудников МЧС.

Спасатели и работники хозяйства эвакуировали 186 коров. Они не пострадали.

Фото: МЧС

Причина пожара сейчас устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Огонь повредил стены и перекрытие, а также два электрических насоса.

В середине ноября в Гродно спасли лося, который провалился в яму у института.

«Мы его сейчас вывезем в лес»: как в Гродно спасали лося (читать далее).

Фото: МЧС

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