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Военные Беларуси и России проводят совместную штабную тренировку

19.03.2019 - 09:29

Новости Беларуси. В ней задействованы оперативные группы ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, зон территориальной обороны, органов госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединенному командованию региональной группировки предстоит отработать взаимодействие в интересах безопасности Союзного государства.

Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
На тренировке будет отработан полный цикл вопросов от докладов, выводов из военно-политической и стратегической обстановки до принятия решений и постановки задач. Также объединенным командованием будут выработаны наиболее эффективные и приемлемые формы и способы ведения военных действий в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Штабная тренировка продлится до конца недели и станет начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза-2019». Масштабные военные маневры пройдут в сентябре на территории Российской Федерации.

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