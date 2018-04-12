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Восстановили справедливость: в Толочине здание Департамента охраны вернулось в законное владение Свято-Покровского монастыря

12.04.2018 - 22:12

Необычное переселение случилось в Толочине. Бывшее здание Департамента охраны вернулось в законное владение Свято-Покровского женского монастыря. Уже скоро в нем откроется культурно-просветительный центр и воскресная школа. Здание было построено в XIX веке и первоначально служило именно для этих целей.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Достаточно уникальный случай в истории не только православной церкви, но и Министерства внутренних дел. Мы нашли ту золотую середину, которая позволила принять решение и реализовать его – передать здание, принадлежащее Министерству внутренних дел. Раньше оно принадлежало православной церкви. Сегодня мы восстановили историческую справедливость и историческую правду.

Матушка Анфиса, настоятель Свято-Покровского женского монастыря:
Мы получили историческое здание, которое примыкает к нашей земле. Будем воспитывать молодежь.

А вот подразделение МВД, переехав в новое здание, тоже в некотором роде отметило новоселье. И что не мало важно – по инициативе православной церкви. При ее поддержке возводилось новое помещение для сотрудников охраны.

Восстановили историческую справедливость: в Толочине здание Департамента охраны вернулось в законное владение Свято-Покровского женского монастыря

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