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Воздух Минска на 85% загрязняет транспорт

06.02.2017 - 21:59

Новости Беларуси. Что наносит основной вред окружающей среде, рассказали в «Большом городе»

На днях санэпидстанция опубликовала вот такие цифры: превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в 2016 году зарегистрированы только в пределах автомагистралей Минска.

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:
Хочу привести две цифры. Только 15% от общих выбросов в окружающую среду составляют предприятия промышленности. И порядка 85% – это выбросы от мобильных источников. То есть, о чём это говорит?

Основной вред, который наносится окружающей среде – это выбросы от наших с вами автомобилей.

Приведу также такие цифры – по 2016 году идёт сейчас анализ и подсчёт данных, поэтому говорить, наверное, рано. А, если брать 2015 год, то выбросы от мобильных источников в этом году составили порядка 126 тысяч тонн, что на 21% меньше, чем в 2014 году. На МКАД, на основных магистралях нашего города регулярно происходят ДТП – это, как правило, пробка, большое скопление  автотранспорта и, соответственно, в одной точке одновременно происходят довольно большие выбросы. Это, наверное, основной фактор того, почему, по статистическим данным центра гигиены, происходят эти выбросы.

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