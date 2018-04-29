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Всё о нелегальной торговле и путях решения проблемы. Репортаж СТВ

29.04.2018 - 19:57

Новости Беларуси. Темой недели в Минске стала борьба с нелегальной торговлей. Интересно, что вопрос стал рассматриваться не только с точки зрения штрафных санкций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как показывает практика, эта мера не особо помогала – штрафы маленькие, конфисковать товар нельзя, а милиция не наделена правом составлять протоколы на таких торговцев. Нововведение заключается в том, что налоговые службы будут начислять физлицам, осуществляющим несанкционированную торговлю, единый налог (если попался в первый раз). Нарушат повторно – заплатят налог в пятикратном размере.

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Как ни крути, но зарабатывать на перепродаже – один из лучших механизмов бизнеса. Пусть и нелегального, однако прибыльного. У станций метро и рядом с рынками неофициально стоят с продукцией те, кому разница между оптовой закупкой и реальной торговлей – главный доход. И как бы на них ни нападали, официально проверяя, желающих заработать на этой разнице меньше не становится.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:
За четыре месяца текущего года нами составлено уже более 750 протоколов на людей, которые осуществляют торговлю в неустановленных местах.

Подключились к проверкам и молодежные дружины. Но главным остается принцип возврата – прогоняют сейчас, вернусь после.

Максим Слиж, СТВ:
А кто производитель, можно посмотреть?

Продавец стихийного рынка:
Не прочитаете. Дайте. Справка у меня есть.

Максим Слиж:
То есть вы забираете потому, что не знаете, кто производитель? Смотрим: никакого ИП, нигде ничего не видно. Урожайность и так далее,  а производитель кто – попробуй угадай.

Мы решили изменить методику и сами, без поддержки тех, кто должен штрафовать, отправились на рынки, где можно купить все (и при этом без страховки).

Мешают «нелегалы» и тем, кто еще с начала двухтысячных официально заплатил за место под кровлей. Они пытаются заработать, а «торгаши» – увести постоянных клиентов.

Продавец:
Здесь очень много ходит иностранцев (мы здесь постоянно работаем). Люди приезжие ходят. Вот этот вид барахолки – не 1991 же год, в конце концов.

У станции метро «Тракторный завод», а это пример практически всех лжерынков, продавцы ведут себя по-разному. Попытка номер один.

Максим Слиж:
Подскажите, что у вас по какой цене?

Продавец стихийного рынка:
Ни по какой, просто так отдаю.

Максим Слиж:
Можно за  так взять?

Продавец стихийного рынка:
Можно! Дарю.

Меняем точку и попадаем в акваторию Комаровского рынка. Первая попытка закупки.

Максим Слиж:
Что у вас еще за 50 копеек есть?

Продавец стихийного рынка:
Петрушечка.

Максим Слиж:
Давайте и то, и то.

Дальше воспользуемся принципом вероятности – это самый эффективный и простой метод. Не к тебе приходит покупатель, а ты сам ищешь его.

Максим Слиж:
В общем, я вам отдаю два за рубль.

Покупатель:
Очень приятно. Такой молодой человек красивый!

Мне для заработка понадобилось не более 10 минут. Тем, у кого нет справки о качестве продукции, идут на встречу, но желающих легально зарабатывать не так уж и много. Почему?

Нина Емельянова:
В порядке эксперимента администрация Партизанского района планирует построить мини-рынок для тех же физических лиц, у которых есть своя продукция. Это торговля пока еще существует, потому что наши граждане покупают, не задумываясь о последствиях для своего здоровья, здоровья своих близких. Потому что продукция эта не проверена: где она изготавливалась, где она хранилась, в каких условиях – об этом никто не задумывается.

Пусть будут построены павильоны, в которых нет риска получить штраф. Пустуют бесплатные места на рынках, но ведь у тех, кто пытается заработать, остается административная ответственность. А у нас, прохожих – совесть.

Продавец стихийного рынка:
Кто-то по два рубля продает, кто-то – по рублю. А я – по 50 копеек. Для людей дешевле.

Максим Слиж:
А берут часто?

Продавец стихийного рынка:
Нормально, не жалуюсь. Если бы не брали, я не стоял бы.

Все о нелегальной торговле и путях решения проблемы. Репортаж СТВ

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