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Вспомнить всех. Объявлен республиканский конкурс «Славутыя iмёны маёй малой радзiмы»

12.04.2018 - 17:57

Новости Беларуси. Прикоснуться к страницам истории и рассказать о наших соотечественниках. 12 апреля стартовал национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цель конкурса – воскресить в памяти незаслуженно забытые имена тех белорусов, которые в свое время сделали что-то важное для родного края. В выборе жанра участники не ограничены. Это может быть статья, видеоролик или даже составленное генеалогическое древо.

Анатолий Бутевич, заместитель председателя Белорусского фонда культуры:
Есць людзi, якія у сваіх малых радзімах адбудавалі царквы, касцёлы, іншыя культурныя і гістарычная пабудовы. У іх ёсць жаданне вярнуць туды жыццё. Гэта першы наш абавязак, каб малая радзіма жыла, трэба, каб там было нешта цікавае, што завабіла б не толькі выхадцаў з гэтай зямлі але і прыезжых нават жыхароў.

С темой малой родины в 2018 году связано немало событий. Наш телеканал не остался в стороне. Если вы умеете замечать красоту вокруг себя и у вас есть любимые места в Беларуси, мы ждем ваши фотографии и видео.

Вспомнить всех. Объявлен республиканский конкурс «Славутыя iмёны маёй малой радзiмы»

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