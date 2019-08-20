«Встреча должна стать исторической». Все темы совещания Президента Беларуси с силовым блоком страны в одном материале
Новости Беларуси. От качества следствия до злоупотребления служебными полномочиями и оказания давления на судейский корпус. Александр Лукашенко отметил существенные недостатки в правоохранительной системе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 августа во Дворце Независимости состоялся большой разговор с силовым блоком. Это совещание глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. Уже в начале Президент призвал участников диалога к открытости, подчеркнув, что эта встреча не для отчета друг перед другом, а для решения конкретных проблем. Первостепенная задача, которую поставил глава государства – защита права человека и справедливое к нему отношение. При этом требовательность к качеству работы правоохранителей отныне будет только возрастать.
Подробности у корреспондента Евгения Пустового.
Сегодня во Дворце Независимости все больше «звезды» силового блока. Разговор на одну из самых острых тем – о работе правоохранительной системы. Провести ее ревизию глава государства обещал на недавней встрече с руководителем Следственного комитета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У людей порой складывается впечатление, что сегодня сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересует не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Когда с ними знакомишься, складывается такое впечатление.
Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны носить погоны, должны быть эти люди изъяты в первую очередь из нашего общества. Прежде, чем те преступники, назовем их так до суда, дела которых они расследуют.
Перед этой встречей глава государство тщательно изучил все резонансные материалы – от сфальсифицированных коррупционных процессов до фактов ложной борьбы с самыми беззащитными фигурантами наркотических дел. Изучил и вынес вердикт: после сегодняшнего совещания подобного повториться не должно.
Александр Лукашенко:
Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том плане, что после сегодняшнего нашего разговора (а я думаю, он у нас не просто состоится, но получится), ситуация изменится кардинально в лучшую сторону по тем недостаткам, которые мы выявили в процессе подготовки этого совещания и еще будут выявлены в ходе нашего разговора.
Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти
Президент открыто говорит о том, что обсуждают на кухнях или в Telegram-каналах. О проблемах, которые надо выжигать каленым железом. И это не политический реверанс в канун избирательной кампании – Александр Лукашенко никогда не раскланивался в политтехнологичных па.
Александр Лукашенко: Дело абсолютно не в выборах
Александр Лукашенко:
Если объективно, в самом начале чтобы не сложилось совсем превратное мнение о работе правоохранительного блока и вообще органов власти, хочу сказать: в основе всей нашей политики всегда были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему. Я об этом так часто говорю, что многие думают о том, что для какого-то пиара или популизма это говорю. Если вы так думаете, вам во власти делать нечего. Еще подчеркиваю: главное – это человек. И главное в нашей политике в отношении этого человека – это справедливость.
Зачастую по тем, кто защищает, расследует и судит, судят об эффективности всей государственной системы. Недоверие закону и дискредитация его институтов приводят к ослаблению и даже разрушению государств.
Александр Лукашенко: Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части
В стране создана отдельная система следственных органов. Глава государства стал инициатором создания Следкома – ведомства, независимого от других силовиков в принятии решений. У белорусских следователей только один ориентир – закон. Но они его сами порой нарушают.
Александр Лукашенко:
Склепали, сформировали. Не получается на каком-то этапе – адвокат занял определенную позицию, подозреваемый, свидетель или кто-то «не понимают» людей в погонах – начинается давление на них, как я говорил, вплоть до судей. Чтобы получить заранее нужный результат идут на фальсификацию.
Фиксируйте, Наталья Ивановна (Кочанова – прим. ред.), по этим всем вопросам придется принимать жесточайшие решения.
По уголовным делам и материалам проверок, как я уже говорил, склонение к даче нужных показаний либо к отказу от заявлений, искусственное создание условий для противоправной деятельности с целью ее пресечения.
Наши спецподразделения завсегдатаи первых мест на международных соревнованиях «антитеррор». Но международный авторитет доблестных бойцов «Алмаза» или СОБРа зачастую портят их же кабинетные коллегии – следователи и оперативники, которые, не разобравшись в ситуации, задействуют грозную силу в поимке псевдопреступников.
Александр Лукашенко:
Это не дело, что заставляют двухметровых ребят весом 150 килограмм во всем обмундировании с палками, боеприпасами и оружием врываться в дома граждан и издеваться над ними. Смотрите, чтобы сами не попали под этот каток.
Далеко не все задержанные оказываются виновными.
Александр Лукашенко:
Народным языком говоря: посадили человека, в следственном изоляторе бедолага томится, проходит время, доказательств нет – человека выпустили. В 2018 году освобождено из-под стражи 27 таких лиц. При этом особую озабоченность вызывает продолжительность применения данной меры. В частности, в отношении лиц, по которым впоследствии было прекращено предварительное расследование по реабилитирующим основаниям. Срок заключения под стражу в ряде случаев достигал свыше полугода. Больше полугода человека держали в застенках, не доказали, выпустили. Кто за это ответил?
Отдельная тема – совещания и в целом работа силовиков. Показатели. Порой за цифрами не видят людей, граждан, которых и призваны защищать.
Теперь стоит задача на законодательном уровне разработать новую оценку работы милиции, следствия и КГК. Палочная система – советский пережиток, но и в новых условиях она находит питательную среду. Поручение главы государства выжигать каленым железом наркотическую заразу самые ретивые опера восприняли по-своему. Легче бороться с несмышлеными подростками, чем с взрослыми и хитрыми дельцами.
Александр Лукашенко:
Ну конечно, проще всего поймать какого-то бомжа с наркотиками, а то еще и подкинуть наркотики неугодным и отметить эту «борьбу». Кому это надо?
В качестве нарушений фиксировались доведения плановых заданий по пресечению необходимого числа преступлений, что приводило к массовым задержаниям потребителей наркотиков и курьеров-закладчиков. Накопление эпизодов, длительное наблюдение, фиксация фактов, задержание потребителей по одному при выходе из мест совместного потребления и другое. А так же провокации, в том числе с участием своих источников по склонению граждан к приобретению и употреблению наркотиков. А так же личное участие в незаконном обороте.
Пожалуй, самая резонансная и острая тема – борьба с коррупцией. Весомая статья порой шьется белыми нитками, а Президент уже неоднократно требовал: факты на стол, и только тогда виновного в тюрьму.
Под следственный молот борьбы с коррупцией попадают разные люди – виновные и те, чья вина не доказана. Президент привел в пример нашумевшее дело в отношении главного инженера МЗКТ. С таким подходом в борьбе с мздоимством далеко не уедешь.
Александр Лукашенко:
Взятка – это когда вы зафиксировали аудио, видео, что человеку принесли и дали взятку. Все, никуда не денешься, не отвертишься. И все практически уголовные дела КГБ о крупных взятках, в том числе в здравоохранении в последнее время, по Мингорисполкому (там десятками задерживали) когда мне докладывали, я не глядя санкционировал самые жесткие меры к этим людям. Потому что вот они, факты, зафиксированы.
А что такое «человек где-то вспомнил, что он кому-то дал взятку»? И начинается! Это особенно для милиции характерно, тому же ГУБОПиК. Кто-то где-то сказал, человеку заломили руки и начали выкручивать. Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей, ибо мы придем к тому, что в обществе появится и буйно будет процветать практика: не понравился человек – оговорил его, дал против него показания, и пошли. Более того, не обязательно руки завернуть и куда-то его поместить. Начинается слежка за этим человеком, человек травмируется. Особенно это касается людей, которые занимают высокие должности, начиная от райисполкома, и заканчивается правительством. И таким образом счеты сводят с людьми.
Порой среди абсурдных проблем ошибки в оформлении дел: следователи ошибаются, словно второкурсники юрфака. В процессуальных действиях каждая запятая важна как во фразе «казнить нельзя помиловать».
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Некоторые недостатки в работе Следственного комитета как раз объясняются тем, что на какой-то стадии ведомственный, внутриведомственный и межведомственный процессуальный контроль был ослаблен. То есть был нарушен главный принцип, конституционный принцип уголовного правосудия – принцип презумпции невиновности.
Когда органы предварительного расследования, органы дознания придают особое значение первичным оперативным данным, полученным в начальной стадии уголовного процесса. И затем, как правило, значение этих доказательств переоценивается. А затем, в ходе дальнейших процессуальных действий, они не подтверждаются.
В целом в стране налажена и эффективно работает система безопасности. Но корректировать, понятно, надо, чтобы с одной стороны сохранить безопасность на улицах и неприкосновенность личности, а с другой – неотвратимость не только законного, но и справедливого наказания. Президент вскрыл все изъяны правоохранительной системы, чтобы сначала решить, а потом уже забыть о них.
Александр Лукашенко: «Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково»
То, что в целом система работает эффективно, подтверждают и раскрытые факты против отдельных людей в погонах.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Те посылы, которые прозвучали со стороны главы государства ко всем правоохранителям, которые сидели в зале, можно свести к двум основным тезисам.
Первое – это то, что в ходе нашей работы не должен пострадать ни один невиновный человек. Понимаете, не срок получить, а вообще преследоваться каким-то образом. Поэтому тут очень важна квалификация всех сотрудников правоохранительных органов с самого начала оперативно-розыскной деятельности и заканчивая направлением дела в суд.
И второй посыл – неотвратимость наказания должна быть обеспечена. Это, в общем-то, неизбежное условие для того, чтобы страна жила стабильно в правовом поле и господствовал закон.
Все посылы из Дворца Независимости сегодня звучат не только в СМИ, но и в каждом управлении и райотделе, каждом кабинете. Задача для губернаторов – на местах отлаживать работу силовиков, чтобы не ради званий и премий старались, а для интересов закона и прав людей.
Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»
Новости Беларуси. О подробностях закрытой части совещания главы государства с правоохранительным блоком страны журналистам рассказала пресс-секретарь Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По ее словам, разговор получился откровенный и жесткий. Но возможность высказаться и представить свою позицию по обозначенным вопросам была у каждого участника.
Наталья Эйсмонт также сообщила, что Александр Лукашенко потребовал от силовиков справедливого отношения к людям. К тому же контроль за качеством работы всей системы внутренних дел будет многократно усилен.
Владимир Матвеев, корреспондент Белорусского телеграфного агентства:
Наталья Николаевна, после сегодняшнего совещания с правоохранителями и нелицеприятных вещей, которые, как я знаю, как и обозначил Президент, прозвучали, некоторые из наших коллег поспешили сделать вывод о том, что власть смягчает свои требования. И связали это – сейчас модно так делать – с предстоящими избирательными кампаниями.
Вы были и на закрытой части совещания, слышали разговор, знаете итоги. Скажите, насколько справедливы звучащие высказывания?
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Да, я действительно присутствовала на совещании от начала до конца. А это, как вы все знаете, три с половиной часа непростого, откровенного и зачастую жесткого разговора. Поэтому хочу сказать однозначно: те, кто поспешили увидеть здесь какие-то грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, они просто недооценивают ситуацию и не знают нашего Президента.
Что это означает? Это означает главное: что требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам.
Наверное, две главные непреклонные истины можно выделить по итогам сегодняшнего обсуждения из всего того, что говорил глава государства. Первое: к бандитизму, коррупции, ко всем иным проявлениям нарушения закона отношение будет прежнее и даже еще жестче. То есть послаблений не будет. Кто бы что ни увидел, тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме, это однозначно. Второе: порядочные люди пострадать не должны, справедливость здесь действительно ключевое слово, и на это не раз обращал внимание Президент. И в этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. Я подчеркиваю: контроль за качеством работы, а это и есть та самая справедливость.
Дмитрий Семченко, заведующий отделом политических обозревателей телеканала ОНТ:
Наталья Николаевна, на открытой части совещания Президент неожиданно для нас, для журналистов рассказал о неприглядных фактах в работе силовиков. Интересно, как строилось дальше совещание, реакция участников самого совещания и что происходило на закрытой части.
Наталья Эйсмонт:
Да, я это тоже хочу подчеркнуть особо. Президент сегодня рассекретил, наверное, один из самых закрытых документов, который поступил к нему после тщательной проработки соответствующих структур. То есть это то, что, говоря простым языком, накопали сами же правоохранители.
Президент не остановился, вы слышали, на конкретных каких-то фактах, не конкретизировал ничего, дабы не увести разговор в обсуждение каких-то частных примеров, частных случаев. Главной целью было конкретизировать и назвать именно проблемы, назвать недостатки и потребовать от присутствующих объяснения по этим проблемам и по этим недостаткам.
Высказаться в ходе совещания, в ходе его закрытой части, была возможность абсолютно у каждого участника. Многие ею воспользовались. Свою оценку ситуации, в частности, дали и глава Администрации Президента, и госсекретарь Совета безопасности, иные участники. В частности, председатель Верховного суда много говорил о работе Следственного комитета, обозначал недостатки, высказывал замечания, высказывал предложения, какой бы хотелось видеть работу следствия и где есть резервы для усовершенствования этой работы.
Ну а Президент отдельно обращался к губернаторам, так как это его первые представители на местах. И здесь жесткое требование главы государства: они должны видеть ситуацию, они должны видеть перегибы и своевременно информировать о них Президента. В Беларуси народная власть, она должна и будет видеть интересы народа. Это ключевой посыл главы государства участникам совещания.
Владимир Матвеев:
А как вы сформулировали итоги совещания – к чему пришли по результатам обсуждения?
Наталья Эйсмонт:
Вы знаете, это ни в коем случае не громкие слова: для правоохранительной системы нашей страны сегодня действительно был исторический момент, серьезный поворот в их работе. Вы знаете отношение нашего Президента к коррупции, к экономическим преступлениям, к любым другим нарушениям закона. Поэтому с сегодняшнего дня спрос будет не то что прежним, он будет возрастать, как будет возрастать и давление.
К бандитам будут относиться исключительно как к бандитам. Ну а те замечания и недостатки, которые были выявлены и озвучены сегодня – их будут просто выжигать каленым железом.
Президент, подводя итог, отметил, что в целом в нашей стране выстроена неплохая система работы правоохранительных органов. Но от руководителей он требует не закрывать глаза на имеющиеся негативные проявления, ликвидировать все узкие места. И самое главное: за каждым фактом видеть судьбу человека.