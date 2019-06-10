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«Всё быстро, чётко». Первые иностранные болельщики приехали в Беларусь на II Европейские игры

10.06.2019 - 21:34

Новости Беларуси. Беларусь открыла безвизовый въезд для иностранцев с билетами на Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Уже 10 июня пограничники встречали первых гостей. Среди туристов – граждане Франции, Германии и Польши.

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В основном, границу они пересекли через автомобильные пункты пропуска, некоторые воспользовались железнодорожным вокзалом и Национальным аэропортом «Минск». Чтобы пересечь границу, достаточно лишь предъявить паспорт и билет на спортивный мультифорум.

Оформляют болельщиков в первую очередь и по отдельному каналу, который обозначен символикой Игр. Каждый получает буклет с полезной информацией о предстоящих Играх.

Олег Давыдик, начальник отделения пограничного контроля «Берестовица»:
На данный момент в пункте пропуска «Берестовица» проследовало 8 болельщиков – представители стран, начиная от Соединённых Штатов Америки и заканчивая Германией, Польшей, Чехией. Никаких нештатных ситуаций при оформлении не возникало. Всё быстро, чётко. В пункте пропуска работают волонтёры, а также в каждой смене имеются военнослужащие, которые свободно владеют иностранными языками. Делаем всё, чтобы было скорейшее оформление во взаимодействии с сотрудниками таможни.

Упрощённые правила въезда будут действовать для болельщиков ровно месяц. Есть также послабления в процедуре регистрации – она вовсе не требуется для представителей России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана. С 10 июня иностранным гостям II Европейских игр на автомобилях массой до 3,5 тонн не придётся оплачивать проезд по платным дорогам Беларуси.

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Кроме болельщиков в Минск скоро прибудут и спортсмены – более 4 тысяч человек. Национальные команды представят на спортивном форуме 50 стран мира. Напомним, до старта II Европейских игр осталось 11 дней.

Люди в материале: Олег Давыдик
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На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Полное погружение в спортивный праздник. На Октябрьской площади начали строить фан-зону ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, проспект Независимости станет отрезком велогонок, которые пройдут 22, 23 и 25 июня. Наблюдать за спортсменами зрители смогут с трибун. Их сейчас монтируют вдоль проспекта.

Здесь также установили украшения в цветовой гамме Игр, а на ограждения повесили баннеры со слоганом мультифорума. Вдоль проспекта появились и белые шатры, здесь спортсмены смогут переодеться, отдохнуть и перекусить. Появление фан-зоны оценили минчане.

Подробнее – в видеоматериале



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