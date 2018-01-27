Всё, что происходит в сети, может быть предано огласке. Разбираемся, как не стать жертвой виртуального романа

Новости Беларуси. Белорусы все чаще становятся жертвами шантажа за виртуальный секс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным МВД за 2017 год тех, кто оказался под угрозой обнародования пикантного видео, стало в 2,5 раза больше. Как не оказаться в неловкой ситуации?

Сценарии виртуальных, но от этого не менее страстных романов, в окончании которых, как минимум одна из сторон дорого заплатит за удовольствие, все чаще становятся реальностью для белорусов. В социальных сетях мужчина знакомится с девушкой. Флирт, пикантные намеки, бурная фантазия и сладкое предвкушение созерцания всех прелестей такой далекой искусительницы, толкают очарованную жертву к ней в постель, пусть и виртуальную.

Алена Сырова, СТВ:

Вишенкой на торте, а в данном случае «клубничкой» становится пикантное видео и угроза его публичной демонстрации.

За молчание вымогатели требуют, как правило, от 20 до 200 долларов. Во избежание позора, особы стеснительные перечисляют суммы на указанный интернет кошелек, который, чаще всего зарегистрирован далеко за пределами Беларуси.

Елена Удовикова, адвокат:

Человек должен сам для себя понимать, что ему делать. Либо заплатить деньги, чтобы это не стало достоянием гласности, либо обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы виновное лицо было установлено. Данное уголовное дело будет возбуждено по факту в отношении неустановленного лица. Уже в дальнейшем при активной работе и поиску данного человека, оно будет установлено.

Шокированные любители виртуальной любви еще не подозревают – в любом случае их интимное видео будет разослано всем пользователям-друзьям. Такая участь в 2017 году постигла, как минимум сотню белорусов. Точную цифру назвать невозможно – далеко не каждый решился поделиться интимной проблемой с правоохранителями. Кстати, в МВД сетуют сами же мужчины, зачастую не замечают очевидного.

Василий Шупляк, начальник отдела управления ГУУР МВД Республики Беларусь:

Наши граждане, к сожалению, не понимают, что глобальная сеть интернет она сама по себе не предусматривает какой-либо анонимности. Все, что происходит в этой сети, это все сегодня, завтра, послезавтра может быть предано огласке. Чем ловко пользуются мошенники, которые, по нашим предположениям, неплохо зарабатывают на этом.

Чтобы обезопасить себя и не попасть в щекотливую ситуацию достаточно просто быть разборчивыми в связях. И это правило одинаково эффективно как в реальной, так и в виртуальной жизни.