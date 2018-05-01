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Ходили в парк аттракционов и жарили шашлыки на природе. Где отдыхали белорусы 1 мая?

01.05.2018 - 19:58

Новости Беларуси. Одни спешат на грядки, другие – на шашлыки. Майские праздники – традиционное время для активного отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто-то со всей семьей выезжает из города и отдыхает у водоемов, а кто-то находит себе развлечение в мегаполисе.

Со всех пляжей страны в эти дни веет запахом костра и шашлыка. Майские праздники для многих – отличный повод выбраться из душного города.

Григорий Азаренок, СТВ:
В такую погоду, как говорится, грех дома сидеть. Только на Минское море выехали тысячи человек. Даже парковка возле пляжа напоминает центр столицы.

Отдыхают и с друзьями, и в семейном кругу, и даже целыми рабочими коллективами.

Елена Буйвидович:
Отличная компания, с друзьями по работе приехали отдохнуть в выходной день. Мы коллеги. Здесь семьями собрались.

К летнему сезону инфраструктура на многих пляжах обновилась. Просторные беседки, возле каждой по несколько мангалов, установлены новые раздевалки. Зеленую зону обработали против клещей. Конечно же, в местах отдыха сделали генеральную уборку.

Евгений Сколобан:
Настроение отличное, праздник. Детей вывели на природу, лесочек, свежий воздух, красота… Была свинина, сейчас курятина, колбаски там жарили. В общем, всё что можно, пожарили.

А чтобы всем было комфортно, пляжи патрулируют милиционеры. Следят за порядком.

Для тех же, кому не удалось попасть в объятия природы, в городе также немало развлечений. Аккурат к большим выходным сезон открыли парки аттракционов.

Вот так: тут – зажигательные песни, рядом – те же шашлыки, а для самых маленьких – обилие каруселей. Варя как раз только что с них.

Варвара Рудницкая:
Я пока только на одной карусели покаталась, совсем не страшно. И погода хорошая.

Игнат Рудницкий:
Пришел выгулять детей, немножко чтобы они повеселились, был задор, веселье, хорошая погода, настроение. Чувствуем радость, единение, праздник – мир, труд, май!

У кого-то на горизонте выпускной, экзамены и выбор профессии. Но в такой день все заботы забываются.

Екатерина Ткачук:
Отвлечься от вступительных экзаменов, потому что у меня скоро ЦТ. Решила отдохнуть.

Эдуард Самойлов:
Вышли, потому что погода какая – на редкость для Беларуси солнечная. Праздник-то какой – День труда, это самый уважаемый праздник.

Теплый май позвал на улицу всех – от мала до велика. Хорошую погоду синоптики обещают и в ближайшие дни. Еще немного и время открывать еще и купальный сезон.

Ходили в парк аттракционов и жарили шашлыки на природе. Где отдыхали белорусы 1 мая?

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