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Выпускные балы пройдут в Беларуси на выходных

08.06.2019 - 14:25

Новости Беларуси. Трогательный и волнительный праздник: выпускные балы пройдут 8 июня в большинстве школ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55,4 тысячи одиннадцатиклассников по традиции будут встречать первый в жизни взрослый рассвет. Вечером им вручат аттестаты об общем среднем образовании. Ребят поздравят директора их школ, учителя и родители.

Развлекательные программы проходят при полном запрете алкоголя. Его сегодня не продают, например, в Минске. Традиционно повышенное внимание к таким ответственным праздникам проявляют правоохранители. За безопасностью в каждой школе или лицее будут следить милиционеры.

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