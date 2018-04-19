﻿ Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске: самые яркие афиши дизайнеров и художников балканских стран | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске: самые яркие афиши дизайнеров и художников балканских стран

19.04.2018 - 10:33

Новости Беларуси. 30 самых ярких сценических плакатов из Болгарии, Греции, Македонии, Румынии и других стран можно увидеть в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку «Глазами плаката: искусство Балкан» организовали по случаю председательства Болгарии в Совете Европейского союза.

Авторы плакатов – графические дизайнеры и художники балканских стран. Это оригинальные афиши знаковых спектаклей, выставок и концертов.

Ангел Ганев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси:
Болгарское посольство с удовольствием представляет новую выставку плакатов авторов и художников из 11 балканских стран. Я считаю, что белорусскому зрителю будет интересно посмотреть, придти.

Болгария – председатель Совета Европейского Союза, и я думаю, что таким образом мы представляем и балканские страны, и Европейский союз в целом.

Работы были отобраны фондом Международного фестиваля сценических плакатов, который проходит в Болгарии с 1995 года. Уже более 20 лет София – мировая столица плакатного искусства. 

Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске: самые яркие афиши дизайнеров и художников балканских стран
Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Фото. Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Фото. Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Фото. Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Фото. Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Фото. Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске
Фото. Выставка «Глазами плаката: искусство Балкан» в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске открылись выставки ТИБО-2012 и «СМИ в Беларуси»
Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка
Вдохновляющий «белорусский космос». В художественном музее открылась концептуальная фотовыставка
Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ
Каждый найдёт для себя в этой коллекции что-то особенное. В Минске открылась выставка, посвящённая Году культуры в СНГ
Заглянуть в прошлое и вернуть утраченное. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая Году малой родины
Заглянуть в прошлое и вернуть утраченное. В Национальной библиотеке открылась выставка, посвящённая Году малой родины
Долгое время икона хранилась в шкафу. В Национальном художественном состоялся показ редкой реликвии
Долгое время икона хранилась в шкафу. В Национальном художественном состоялся показ редкой реликвии
«Тем, кто затеял ремонт, будет полезно посетить выставку». «BUDEXPO – 2018» пройдет в обновлённом формате – большое интервью организаторов
Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма
Люди садятся и просто впитывают искусство. В Минске оживили картины эпохи импрессионизма
Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги
Факсимильное издание Острожской Библии и Туровское Евангелие. В Минске открылась выставка редких книг, приуроченная ко Дню православной книги
Все новости по теме Выставки в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru