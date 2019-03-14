«Вытолкнул подчинённого за пределы окопа и закрыл его своим телом». В Печах офицер спас жизнь солдату

14.03.2019 - 18:16

Новости Беларуси. Офицер спас жизнь солдату-срочнику. Об этом сообщает Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 14 марта во время занятий по огневой подготовке в Печах. Военнослужащий во время метания гранаты уронил боеприпас в окоп. Заметив это, один из офицеров взял ситуацию в свои руки.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Руководитель занятия – командир роты, старший лейтенант Дмитрий Филиппович – буквально вытолкнул подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом.

Оба военнослужащих получили незначительные травмы. Их жизни ничего не угрожает.