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«Вытолкнул подчинённого за пределы окопа и закрыл его своим телом». В Печах офицер спас жизнь солдату

14.03.2019 - 18:16

Новости Беларуси. Офицер спас жизнь солдату-срочнику. Об этом сообщает Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 14 марта во время занятий по огневой подготовке в Печах. Военнослужащий во время метания гранаты уронил боеприпас в окоп. Заметив это, один из офицеров взял ситуацию в свои руки.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Руководитель занятия – командир роты, старший лейтенант Дмитрий Филиппович – буквально вытолкнул подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом.

Оба военнослужащих получили незначительные травмы. Их жизни ничего не угрожает.

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