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XXII Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открывается в Минске 3 мая

03.05.2018 - 09:23

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 3 мая, откроется XXII специализированная выставка «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течении трех дней на ней будет представлено около четырехсот средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Турции, Китая и других стран. По традиции, пройдут презентации, автограф-сессии, мастер-классы.

Участие в открытии выставки также примут представители китайских СМИ, которые в эти дни находятся в Беларуси в рамках пресс-тура.

Хуа Дуомай, главный редактор информационного портала провинции Цинхай (Китай):
Я считаю, посредством общения между представителями средств массовой информации двух стран мы можем развивать нашу дружбу, развивать и популяризировать культуру наших стран. Например, чтобы лучше познакомиться с вашей традицией, культурой.

Новшество 2018 года – день региональной прессы и день детей и молодежи. Они пройдут соответственно 4 и 5 мая. Также сегодня в рамках выставки пройдет награждение победителя XIV Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера».

XXII Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открывается в Минске 3 мая

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