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«Я горжусь своей командой, мы не ударили в грязь лицом». Гончаров об игре «Минчанки» с турецким ВК «Эджзаджибаши»

16.04.2018 - 16:01

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» проиграли команде «Эджзаджибаши» в финальном матче Кубка ЕКВ.

По возвращении белорусских волейболисток из Стамбула главный тренер команды «Минчанка» Виктор Гончаров прокомментировал игру наших девушек, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Волейболистки «Минчанки» проиграли девушкам из «Эджзаджибаши» в финальном матче Кубка ЕКВ

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Две игры показали, что мы не сдавались никак. Просто это команда мирового уровня. Сравнить «Барселону» с каким-нибудь нашим клубом...

Я горжусь своей командой, мы не ударили в грязь лицом. Все отзывы турецких болельщиков были тоже однозначны, что команда у нас хорошая. Но там есть игроки космического уровня.

Я боюсь, что мы можем остаться без некоторых игроков нашей команды, потому что предлагают очень неплохие гонорары и условия. Так что поживем – увидим. Удержать очень сложно, потому что это личное дело каждого игрока. И удержать очень сложно против того, что им предлагается.

«Я горжусь своей командой, мы не ударили в грязь лицом». Гончаров об игре «Минчанки» с турецким ВК «Эджзаджибаши»

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Фото: vk.com/volleyshahter
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