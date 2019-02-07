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«Я потрясена. Очень много писателей»: что говорят посетители и участники Минской книжной ярмарки

07.02.2019 - 17:53

Новости Беларуси. Большой спорт на страницах большой литературы. На международной книжной ярмарке в Минске презентовали издания ко II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассказывали о литературных новинках наши знаменитые спортсмены, которые участвовали в первых подобных соревнованиях. Кстати, их фотографии тоже вошли в книгу о предстоящих Европейских играх, а в специальном путеводителе собраны спортивные объекты и достопримечательности Минска и всей Беларуси.

Первую партию – а это 11 тысяч экземпляров – разослали в посольства более полусотни европейских стран. Не исключено, что коллекция пополнится новыми книгами уже с итогами вторых Европейских игр.

Это далеко не единственная книжная новинка, представленная на международной выставке-ярмарке. От словарей и азбуки до классики и современных изданий – на площади около 3000 квадратных метров представлено более 400 экспонентов из 37 стран. Ожидается, что в 2019 году выставку посетят около 60 тысяч человек.

Максим Замшев, поэт, главный редактор «Литературной газеты» (Россия):
Выставки идут во всем мире – во Франкфурте, Париже, Женеве. Это очень важный момент международной книжной коммуникации, когда люди видят, что издают другие, общаются. Выставки – это не только книги. Это огромное количество встреч с живыми писателями. Разве это не интересно?

Татьяна Андреева, писатель, журналист (Беларусь):
Я потрясена. Очень много писателей – Израиль, Сирия, Индия. Как доказали британские врачи, именно чтение наш мозг тренирует. Мы лучше соображаем и даже лучше себя чувствуем.

Международная книжная выставка-ярмарка проходит в Минске уже в 26 раз. Каждый может найти на ней издание по душе.

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