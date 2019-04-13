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«Яркое и мощное выступление». Президент поздравил Евгения Тихонцова с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике

13.04.2019 - 14:42

Новости Беларуси. Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С победой призера поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твоя победа на чемпионате Европы в двоеборье, две малые золотые медали, два континентальных рекорда – яркое и мощное выступление! Этот успех в очередной раз показал, что белорусы – сильные и талантливые люди, которые способны на многое. Мы гордимся нашей командой.

Президент пожелал Евгению Тихонцову так же настойчиво и упорно идти к новым достижениям.

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