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Юниорская сборная Беларуси по хоккею проиграла финнам, завершив выступление на ЧМ

26.04.2018 - 23:15

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира в России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

26 апреля подопечные Павла Перепехина провели матч одной четвертой финала против сверстников из Финляндии. Шансов у наших хоккеистов объективно было немного. Тем более, финны уже после первого периода вели 3:0. Однако, увеличить счет хоккеистам страны Суоми не удалось, белорусы даже забросили дважды. В итоге 5:2 в пользу наших соперников. Прошедший юниорский чемпионат стал весьма успешным для сборной Беларуси. Она впервые за 16 лет вышла в плей-офф.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею проиграла финнам, завершив выступление на ЧМ

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