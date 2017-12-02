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За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?

02.12.2017 - 19:05

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на неделе дал большое интервью программе «Картина мира». Глава МИД РФ в интервью Юрию Козиятко прокомментировал провокационное поведение США, ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна и ситуацию вокруг Олимпийских игр-2018 в Южной Корее.

Юрий Козиятко:
Кстати, Вам вопрос как любителю футбола. Чемпионат мира в России в следующем году состоится. Кто станет чемпионом? Ваши прогнозы.

Сергей Лавров:
Сильнейший, сильнейший. И я буду болеть за красивую игру!

Полную версию интервью можно найти здесь.

За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?

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