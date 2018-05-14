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«Задача поставлена, выполняем». На юге Минской области полным ходом идёт косьба

14.05.2018 - 18:25

Новости Беларуси. Зеленая жатва продолжается в области. Наиболее интенсивные работы – на юге Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Так, в Солигорском районе скашивают многолетники и бобовые. На полях во всю усердствуют кормоуборочные комплексы и десятки единиц техники. Ведь сроки поджимают. Например, в сельхозпредприятии «Краснодворцы» стоит задача заготовить 25 тысяч тонн кукурузного силоса, 19 тысяч тонн сенажа и 1100 тонн сена.

Юрий Шарай, агроном па кормозаготовке сельхозпредприятия «Краснадворцы» Солигорского района:
На данный момент в хозяйстве техника имеется. В полном размере заготовку мы начали одни из первых в районе. Задача поставлена, выполняем.

Анатолий Захарченя, заместитель главного врача по диагностике сельхозпредприятия «Краснадворцы» Солигорского района:
Качественно заложенные корма снижают затраты на закупку концентрированных кормов. Качество влияет, это снижение себестоимости сельхоз продукции. В связи с этим, на базе Солигорской райветстанции создано 2 группы, которые будут ежедневно выезжать и проводить контроль качества залаживаемой массы

Особое внимание аграрии уделяют качеству травяной массы, так как от этого зависит продуктивность стада.

«Задача поставлена, выполняем». На юге Минской области полным ходом идёт косьба

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