Задержанные по делу коррупционной схемы в белорусском АПК начали давать показания

Новости Беларуси. Коррупционную схему в агропромышленном комплексе раскрыли сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлено, что руководители ряда предприятий систематически получали взятки от менеджеров одного из крупнейших производителей и поставщиков ветпрепаратов и кормовых добавок. За определенное вознаграждение должностные лица лоббировали интересы компании и решали вопросы по возврату задолженности.
С поличным при передаче валюты задержаны менеджер коммерческой структуры и зампред Белкоопсоюза.
В преступной схеме также фигурируют такие предприятия, как «Слонимский мясокомбинат», минская овощная фабрика и другие.
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:
Сумма взяток составляла от 5 до 8 % от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса. Взятки формировали путем обналичивания денежных средств компании и
выводом на подконтрольные субъекты хозяйствования на территории иностранных государств.
Поэтому они могут составлять в общей сумме более 1 миллиона долларов США за последние два года.
Товар на предприятия поставлялся по завышенной в пять раз цене.
Возбуждено 15 уголовных дел, 10 человек уже взяты под стражу. Некоторые из них раскаялись в содеянном и признали свою вину.