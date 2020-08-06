Замминистра внутренних дел: «Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах»
Новости Беларуси. Нынешняя избирательная кампания проходит в непростых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, в частности, и о несанкционированных митингах, и о призывах отдельных групп к подрыву стабильности в стране.
Все, что происходит сейчас, – это часть политтехнологий, уверены специалисты. Меры направлены на расшатывание и дестабилизацию государства. В таких условиях органы правопорядка намерены пресекать любые незаконные действия.
Александр Барсуков, замминистра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Беларуси:
Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их поведение и все негативные последствия. Просим граждан не участвовать в несанкционированных акциях и напоминаем об ответственности за нарушение законодательства.
Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий.
Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон нашей страны. Сотрудники милиции обязаны принимать к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом.
Сотрудники милиции призывают белорусов сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважать мнение других людей, в том числе тех, кто стоит на страже закона.
Президент Беларуси о досрочном голосовании: люди валом пошли – говорит о том, что люди насторожились
Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В логистике заказов на разрушение государств можно запутаться. Как и в конечном пути боевиков из ЧВК Вагнера. Кто тот дядька Черномор этих 33-х богатырей, разбирается белорусское следствие. Все отказываются от них, но при том хотят видеть бойцов и в Киеве, и в Москве. Предложение белорусского лидера: приезжайте в Минск – обсудим.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По информации людей, позадерживали всех. Люди посмотрели вокруг себя и увидели: их же вчера не было, а сегодня они появились, кто они такие? Информация – в МВД, КГБ. Нашли кого в лесу, кого под плинтусом, повытаскивали. Только с подачи людей.
Поэтому Министерству внутренних дел надо активизировать работу с людьми, нам люди подскажут все. Опирайтесь на наших людей, белорусов. Они сегодня (я нутром это чую) поняли, что могут потерять страну. И это досрочное голосование, что люди валом пошли голосовать досрочно, говорит о том, что люди насторожились. Они уцепились за этот кусок земли, и его потерять не хотят.
Читайте также:
Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем
Александр Лукашенко: у нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня безвозмездно работают на страну
Президент Беларуси: «Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека»