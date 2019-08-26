Зарплаты учителей, объём домашних заданий и новая система подсчёта итогов ЦТ. Президент принял с докладом Игоря Карпенко
Новости Беларуси. Подготовка к школе и все, что связано с предстоящим учебным процессом. Глава государства принял с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предметом для разговора стала, без преувеличения, самая горячая тема этих дней: впереди новый учебный год.
Зарплаты учителей, качество обучения, объем домашних заданий и новая система подсчета результатов ЦТ. Кстати, на ней Президент остановился отдельно. Александр Лукашенко признался, что слышал немало критики в адрес этой методики и обещал в ближайшее время во всем разобраться: конечно же, с участием родителей, учителей и экспертов. Президент анонсировал большое совещание с педагогами и чиновниками.
Корреспондент Ольга Коршун с подробностями.
Подготовка к учебному году в этой многодетной семье по расписанию. Старшие уже самостоятельно определяют содержание рюкзаков и дресс-код. Первокласснику в этом деле пока нужна подсказка. В принципе, со сборами справились быстро – опыт большой. Но и без помощи семья не выполнила бы на отлично это задание.
Ольга Бычковская, многодетная мама:
Мы получаем пособие к школе, которое для всех многодетных семей. Помощь на каждого ребенка, который обучается в школе. Нам ее как раз хватит на покупку школьных принадлежностей. Когда они пойдут в школу, нужно будет докупать какие-то пособия. В любом случае приятно.
Финансы – удел взрослых, но каждый детский рюкзак в нашей стране должен быть упакован, как говорится, по полной школьной программе. Президент призывает помочь тем, кто пока самостоятельно справиться с этим заданием не может. Все-таки, как год – в нашем случае учебный – встретишь, так его и проведешь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное мое требование в эти дни – дети должны быть одинаковыми. Что я имею в виду? Они должны быть хорошо одеты. Я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты. Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, они должны прийти с приличными ранцами, рюкзаками, портфелями в школу. Они должны иметь такие же учебники, как все дети. Ну и так далее, и так далее.
Поэтому надо в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств, попав в какую-то ситуацию, не может уделить достаточно внимания детишкам своим. Это вот такое человеческое к вам требование.
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Учеба начинается и в ВУЗах. В 2019 году на первый курс зачислено почти 55 тысяч студентов. Но до того, как получить этот статус, абитуриенты проходят серьезный отбор. В том числе централизованное тестирование. Кстати, в 2019 году баллы ЦТ считали по новой методике. Учитывался даже частично правильный ответ, а итоговый результат зависел еще и от коэффициента.
Мнения о нововведении разделились. Да и в целом есть необходимость проанализировать систему приема в ВУЗЫ. Сейчас многое определяет количество баллов. Но насколько это объективный показатель уровня знаний?
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Но пока менять пока что-то слишком рискованно. Вот и Анастасия готовилась именно к централизованному тестированию. У учителей наработана даже отдельная методика для сдачи именно такого экзамена. Уже студентка БГУ не против и личной встречи с экзаменатором. Тем более, что исходя из ее личной арифметики, проходных баллов, а значит и шансов поступить, могло бы быть больше.
Анастасия Жухновец, студентка БГУ:
Иногда бывают спорные моменты. У меня по географии иногда находили места, в которых мог бы быть другой ответ. Но составители опираются на школьную программу, на учебники, поэтому в целом ЦТ соответствует школьной программе.
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В целом, Президент не призывает сразу поставить неуд централизованному тестированию. Понятно, что за каждым баллом стоит большая работа и старания не только ученика.
Игорь Карпенко замечания принимает и даже понимает, что система работает не совсем на «отлично». Но сегодня никаких поспешных решений и оценок. Это ежегодный доклад министра в преддверии 1 сентября.
А вот чему учат в школе и вузах, более детально разберутся в рамках отдельного совещания. Глава государства поручил провести его до конца года. В большой дискуссии будут участвовать не только специалисты профильного министерства, но и независимые эксперты и общественность.
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Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе
В 2019 году в школу впервые в статусе учителя пойдут около 4,5 тысяч молодых специалистов. Им предстоит быстро вникнуть в учебный процесс. Уже 2 сентября за парты сядут 1 миллион 30 тысяч детей. Кстати, в Беларуси 99,7 % школ уже готовы к работе. А в 2019 году откроются еще и восемь новых. Одну из них, возможно, 2 сентября посетить и глава государства.
Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий
Новости Беларуси. В Беларуси специалисты в сфере образования предлагают, к примеру, совместить школьные и вступительные экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тех, кто хочет пойти в 10 класс, но уровень знаний пока не самый высокий, параллельно обучать профессиональному мастерству.
Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе
В преддверии 1 сентября глава государства принял с докладом министра образования. Одним словом, домашнее задание Игорь Карпенко получил не из легких.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много критики по отношению к учебникам, особенно новым. Я понимаю, что кто-то критикует, кто-то поддерживает. Но и к этому совещанию мы должны подойти так, чтобы дать нормальную, объективную оценку, как у нас здесь.
И по нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий.
В вузах – это совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться. А здесь у ученика все – от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются. На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома.
Зарплаты учителей, объём домашних заданий и новая система подсчёта итогов ЦТ. Президент принял с докладом Игоря Карпенко
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