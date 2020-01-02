«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли участники Рождественского турнира
Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Состязания начнутся уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США
Многие участники уже прибыли в белорусскую столицу.
Кого уже встретили, знает Григорий Азарёнок.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Мы уже несколько часов встречаем участников Рождественского турнира. Уже успели прилететь и получить первые впечатления игроки из ОАЭ, они поделились ими с нами.
Это мой первый год на турнире. Я слышал, что это серьезный турнир – здесь играют команды мирового уровня, и это очень важный опыт для нас.
Сами первый раз, но многие мои друзья принимали участие в этом турнире. Я наслышан об этом состязании. Очень сильные соперники, очень престижные команды. Я надеюсь тоже открыть для себя Беларусь.
Прилетели в Минск и традиционные участники – сборная Швейцарии. Всего – 24 человека. Для них это уже 13-й турнир. Правда, пока они не поднимались выше четвертой позиции.
У нас уже один раз сборная Швейцарии занимала четвертое место, сейчас это будет сложно. Здесь есть команды из Беларуси, России, участвуют США, но мы будем стараться. Я думаю, получим удовольствие от игры.
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В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире
Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционное событие января стартует уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены». И, как всегда, это будет сильный и зрелищный хоккей.
За годы проведения у турнира появилось много особенностей. Например, благотворительность – в грядущее воскресенье состоится уже восьмая акция «Рождественская традиция». Это мероприятие собирает под одной крышей хоккеистов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.
Инициаторами и главными организаторами проекта являются Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси. Кроме того, впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи будет направлена на благотворительность: средства перечислят в Мозырский детский дом.
Но вернемся к спортивной составляющей. Бороться за победу и главный трофей турнира будут 12 команд. Участники уже прибывают в Минск. В Национальном аэропорту ждут рейсы из Пекина, Абу-Даби, Вены, Стамбула и других городов. Съёмочная группа СТВ встречает спортсменов.
Григорий Азарёнок на прямой связи со студией.
Григорий Азарёнок, корреспондент:
Мы, что называется, дежурим в национальном аэропорту «Минск». 2 января сюда прибывает основная часть участников традиционного Рождественского турнира по хоккею на призы Президента. За трофей в этом году сразятся 12 команд.
Несколько ранее из Пекина прибыла сборная Китая, ну а полчаса назад приземлился самолёт из Объединённых Арабских Эмиратов – хоккеисты сейчас оформляют багаж.
Буквально через 15 минут ожидаем здесь команду Швейцарии.
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