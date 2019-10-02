Ждать ли реформ в образовании, запретят ли мобильники в школах и когда поднимут зарплаты учителям?
Новости Беларуси. Какое будущее системы образования Беларуси: ждать ли громких реформ? Запретят ли мобильные телефоны в школах, и кто будет учить наших детей завтра? Об этом и не только в преддверии Дня учителя поговорим с нашим гостем.
В студии программы Новости «24 часа» на СТВ заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.
«В системе образования Республики Беларусь мужчины составляют в общем количестве порядка 14 %»
Илона Волынец, СТВ:
Александр Владимирович, в воскресенье будем отмечать День учителя. Не в обиду вам, но ассоциируется этот праздник больше с женским. Все-таки в системе образования больше и педагогов, и руководителей женщин. Как мужчин привлекать больше?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Если говорить о проблеме феминизации образования, то это проблема не только белорусской школы на самом деле (проблема – в кавычках). На этот аспект обращают внимание и наши соседи – Российская Федерация, и ряд других учреждений. Кстати, в частности, если приводить пример, то страна с наибольшим контингентом мужчин в системе образования – это Япония. У них примерно 50 % мужчин в школах являются преподавателями.
Здесь ряд факторов и причин, почему на сегодняшний день в системе образования Республики Беларусь мужчины составляют в общем количестве порядка 14 %. Если говорить о причинах (это будет мое субъективное мнение), то это может быть определенный стереотип в учреждениях образования, в которых занимаются не только образованием, но и в первую очередь воспитанием подрастающего поколения. А стереотип того, что воспитывать должна женщина, в нашем обществе, к сожалению, присутствует. Эта одна из позиций, которая, наверное, отталкивает мужчин от получения педагогического образования.
Помимо этого есть ряд других обстоятельств. В частности, эта работа достаточно непростая, скажем откровенно – педагогика: вопросы образования и воспитания, вопросы классного руководства, вопросы заполнения документации, хотя она регламентирована. Зачастую это отталкивает мужчин. И релевантно заработная плата в отношении к нагрузке от занятия профессионально в системе образования.
«К 2025 году зарплата педагога должна составлять 100 % от средней зарплаты по стране»
Илона Волынец:
Лучшая мотивация – это обеспечение финансами. Педагоги, к сожалению, не самая высокооплачиваемая категория работников. Как этот вопрос решается? Ожидается ли повышение заработной платы?
Александр Кадлубай:
К 2025 году зарплата педагога должна составлять 100 % от средней зарплаты по стране. По статистике на январь-августа 2019 года у нас средняя заработная плата среди педагогов составляла 730 рублей – это порядка 79-80 % от средней по стране.
О реформе образования: Должна быть шлифовка существующей системы для того, чтобы она работала бесперебойно и приносила результаты
Илона Волынец:
В СМИ то и дело появляется информация о том, что готовится реформа образования. Так ли это? И какие новшества предполагаются?
Александр Кадлубай:
Это прописано в мероприятиях до 2020 года, стратегическое направление развития до 2030 года системы образования в Республике Беларусь. Ряд шагов реализуется уже и сейчас. В частности, мы видим это в изменении учебных программ, издании новых учебников и учебных пособий. Кроме этого, вернулась в учреждения общего среднего образования профилизация. Помимо старших классов, учащиеся с 8-9 класса могут углубленно изучать профильные предметы. Всё это, возможно, побуждает к разговорам о реформах.
На самом деле это не реформирование. Как говорил и глава государства, шлифовка существующей системы для того, чтобы она работала бесперебойно и приносила результаты.
«Изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен»
Илона Волынец:
Использование мобильных телефонов в школах. Когда будет принято окончательное решение по этому вопросу?
Александр Кадлубай:
На сегодняшний день те факты, которые обсуждаются в СМИ и имели место быть в учреждениях образования, они не позволительны: в отношении съемок мобильным телефоном педагогов или друг друга детьми в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг с помощью мобильных телефонов.
Точка была поставлена Министерством образования в принципе. Как мы считали, она была поставлена, когда был подписан приказ министра образования в марте 2019 года, в котором четко было предписано учреждениям общего среднего образования внести в правила внутреннего трудового распорядка для учащихся мероприятия, ограничивающие использование мобильных средств в образовательном процессе.
Чтобы понимали позицию Министерства образования, речь не шла о запрете. Изолировать учащегося от мобильного устройства неправильно. Но контролировать этот процесс в учреждении педагог обязан и должен.
Некоторые учреждения образования мало того, что не выполнили, а проигнорировали данный приказ Министерства образования (не знаю, в силу каких обстоятельств). Именно поэтому в последнее время мы также прорабатываем ряд мероприятий для того, чтобы этот приказ довести до логического завершения. Предлагаем учреждениям образования с позиции Министерства образования единую модель ограничения пользования мобильными средствами в образовательном процессе.
Илона Волынец:
Есть такой спорный момент: если мобильные телефоны изымаются у учеников, кто несет за них ответственность? Ребенок поцарапал телефон, его сдал, а потом утверждает: «Это не я, мне его поцарапали».
Александр Кадлубай:
Здесь оптимальная модель, которую многие школы города Минска применяли, в частности, школа № 93 – новостройка, которую открывал глава государства, – ячейки для мобильных телефонов, которые находятся на столе преподавателя. Ребенок видит свое мобильное устройство, во время образовательного процесса оно на глазах у ребенка – на столе у педагога, в его ячейке, которые пронумерованы по нумерации журнала. Он сам его туда поставит и сам оттуда заберет. В результате если нанес какую-то царапину, то он сам ее нанес и сам за нее будет отвечать.
«В системе образования очень четко работает система профессиональной ориентации подрастающего поколения»
Илона Волынец:
Бытует мнение, что завтра, возможно, некому будет учить наших детей. Будем откровенными, профессия педагога сегодня не в моде.
Александр Кадлубай:
У нас на сегодняшний день в системе образования очень четко работает система профессиональной ориентации подрастающего поколения, в том числе и через непрерывную подготовку педагогических кадров. Мы ориентируем на поступление на педагогические профессии еще со школьной скамьи.
Очень хороший механизм в этом аспекте – работа педагогических классов. У нас на сегодняшний день в стране очень большая сеть педагогических классов функционирует. Там мотивированные молодые люди, которые уже сегодня мотивированы на поступление в педагогические вузы, на освоение этой профессии не по принципу, что у них не хватило никуда баллов и они пошли в педагоги. Нет, это учащиеся, которые понимают, что они хотят быть педагогом, учителем, они будут им работать, у них будет заключено направление на конкретную работу, где они будут трудиться.
Я встречался с этими несовершеннолетними учащимися. И поверьте, это не просто слова – они заинтересованы. Вопрос, что выпуск этих первых студентов из педклассов, которые поступили, в том числе в наш университет ключевой по подготовке педкадров имени Максима Танка, будет в следующем году. А эффект, конечно, долгосрочный, мы сразу его не получим: через 5-10 лет мы увидим первые плоды этой нашей задумки, этого проекта – педагогические классы.
«Профессия педагога – это профессия постоянного саморазвития»
Илона Волынец:
Вы сами были учителем и директором школы. Что бы вы посоветовали будущим педагогам?
Александр Кадлубай:
Посоветовал и пожелал бы педагогам стабильности в педагогической среде. Стабильность – это залог уверенности во всем. Это в первую очередь.
Во вторую очередь – творчества, которое никогда бы не иссякало, реализации этого творчества в своих учащихся и в себе. Потому что профессия педагога – это профессия постоянного саморазвития, по другому быть не может.
Игорь Карпенко: новая редакция Кодекса об образовании практически завершена
Новости Беларуси. Работа над новой редакцией Кодекса об образовании почти завершена. Об этом заявил министр образования Беларуси 24 сентября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже три года министерство изучает предложения, которые поступают от общественности. Сейчас наступил завершающий этап в работе над проектом. Также Игорь Карпенко прокомментировал и тему последних дней, активно обсуждаемую в некоторых СМИ: о грядущей реформе среднего образования.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы договорились, что комплексно все эти вопросы мы обсудим на большом совещании по вопросам образования, которое пройдет до конца года. Я думаю, что это совещание расставит точки над «і». Еще в 2016 году, сразу после назначения меня министром образования, новая редакция кодекса была выставлена на сайте Министерства образования. Каждый мог внести свои предложения.
Сейчас уже наступил завершающий этап, когда мы прошли практически все согласования. У нас появилось просто несколько разногласий, которые мы должны были урегулировать. Я думаю, что в установленном порядке кодекс будет внесен в парламент страны на рассмотрение.