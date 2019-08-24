«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону
Новости Беларуси. Второе золото у белорусских биатлонистов на летнем чемпионате мира. Радуют юниоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 августа в спринтерской гонке на 7,5 километров лучшее время показал Дмитрий Лазовский. Одержать победу не помешали даже три промаха на огневых рубежах.
Дмитрий Лазовский, победитель чемпионата мира по летнему биатлону:
В каждый момент очень сильно помогало, когда знаешь каждый поворот. Все знаешь, каждый момент трассы где отработать, любую мелочь – где отыграть можно, где выиграть, где немножко отдыхать. Это все очень помогало и принесло свой результат.
Я очень рад. Наконец-то эта желанная победа, к которой я столько шел. И вот получилось.
Болельщики на ЧМ по летнему биатлону: «Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас»
Новости Беларуси. У наших биатлонистов уже второе золото на летнем чемпионате мира в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Желанная победа, к которой я столько шёл»: Дмитрий Лазовский о золоте на ЧМ по летнему биатлону
Летний чемпионат в «Раубичах» собрал более 250 спортсменов из 26 стран. На трибунах огромное количество болельщиков (вход для них свободный).
У нас есть команда такая болельщиков, которая ездит в разные страны и болеет на этапах Кубка мира за биатлонистов. Мы рады за белорусских спортсменов, которые выигрывают. Это очень здорово.
Отлично. Будем надеяться, что и команда взрослая тоже порадует нас, и сегодня будут медали у основной команды.
Мне приходилось бывать на многих стадионах, в том числе класса А. «Раубичи» полностью соответствуют. Конечно, лыжероллерная трасса практически идеальная. Такого ровного асфальта, я говорил со спортсменами, даже в Европе поди поищи.