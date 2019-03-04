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Президент подписал директиву о строительстве. Что она содержит?

04.03.2019 - 17:08

Новости Беларуси. Жилье для многодетных семей и повышение эффективности станут приоритетами для стройотрасли. Президент Александр Лукашенко подписал Директиву №8,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ содержит системные задачи по устранению имеющихся проблем. В частности, сроков строительства объектов, стоимости квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой. Цена не должна превышать средней зарплаты по стране.

Еще один важный пункт директивы касается многодетных семей. Они не должны стоять в очереди на жильё более года. Исключительную функцию регулятора в сфере строительства получит Минстройархитектуры.

Артём Юшкевич, начальник Главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства строительства и архитектуры Беларуси:
Это основной документ на ближайшую перспективу для строительной отрасли, который будет определять основные направления, тенденции, перспективы развития строительной отрасли в стране. Он базируется на 5 принципах: инвестиционная привлекательность, социальные гарантии, которые предоставляем мы населению, комплексное развитие территории и рациональность ее использования, эффективность работы. Мы понимаем, что это подрядные организации, проектные, инженерные и организации, которые занимаются выпуском промышленных материалов. Цифровизация строительной отрасли тоже очень важный параметр, это инновационное развитие кадрового потенциала.

Решения, изложенные в Директиве, направлены и на развитие городов-спутников, увеличение объемов строительства арендного жилья.

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