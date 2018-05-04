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Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»

04.05.2018 - 19:52

Новости Беларуси. 4 мая в минском Дворце спорта выбирают самую красивую девушку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри обращают внимание не только на внешность: главная красавица страны должна соединять в себе духовность, интеллект, креативность и доброту.

Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходит за кулисами шоу

Герхард Пашутка фон Лепински, основатель и продюсер конкурса Miss Supranational:
Я не первый раз в Минске. Бывал и на «Мисс Беларусь» и, конечно, на Miss Supranational здесь же. Белоруски, на мой взгляд, самые красивые в мире. Куда бы ни пошел – в ресторан, просто на улицу – везде красотки. Ну а самую красивую мы выберем сегодня вечером. И от многих факторов зависит, какая же из девушек сегодня победит.

Сергей Нагорный, генеральный директор модельного агентства:
Белорусский национальный конкурс, он вообще на уровне международных конкурсов. Он проводится очень масштабно и с огромным количеством зрителей. Здесь, конечно, представлены самые лучшие девушки, красавицы. Из них выберут достойных победительниц.

Жюри о том, как выбирали «Мисс Беларусь-2018»

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