Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах
Новости Беларуси. 28 декабря Минск стал центром притяжения Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Традиционное новогоднее шествие объединило более тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничная колонна прошла по центральной столичной магистрали – проспекту Независимости. Действо можно было наблюдать на многочисленных экранах, установленных в городе. Трансляцию обеспечивал наш телеканал.
Чем удивило праздничное шествие – в репортаже Кристины Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Это тот самый случай, когда в центре города никаких машин, а лишь воображаемые волшебные сани, олени и цвет настроения красный. Настоящий карнавал – сказочные персонажи один краше другого.
Как долго готовились к шествию?
Константин Дюбков:
Долго готовились – за месяц.
Александр Климович:
Я настоящий сказочный Дед Мороз! Готовимся круглый год.
Никита Куртенков:
Я сегодня ежик. Каждый год атмосфера все лучше и лучше.
Всего более тысячи участников, в том числе представители трудовых коллективов, предприятий и организаций столицы. А вот спасатели, замыкающие колонну, дарили маленьким зрителям сладкие презенты.
Готовились не только тысяча костюмированных участников, но и организаторы. Ноу-хау – звездолет, сопровождающий колонну. Во главе, как известно, самый что ни на есть главный Дед Мороз. На его плечах, помимо подарков, лежала еще одна ответственная миссия – волей волшебства зажечь огни на большой новогодней елке. И чудо случилось.
Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске
Те, кто не решился присоединиться к шествию, не пропустили ни одной детали. За яркость и качество трансляции видеокартинки отвечал наш телеканал. Именно благодаря команде СТВ специальные экраны, установленные в городе, окунали минчан и гостей столицы в эпицентр событий.
Финальная точка шествия – площадь Октябрьская. И вот кульминация – музыкальная сказка «Новогодний звездопад». В такие моменты в ту самую сказку верят и дети, и взрослые. А наступление года 2020-го как никогда кажется близким.
«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе
Новости Беларуси. В новогоднюю атмосферу погрузился Верхний город. Там открывается сезон праздничных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Волшебная шкатулка Деда Мороза» (так называется программа) будет проходить дважды в день. Юным зрителям обещают много интерактива, участие профессиональных актеров и современные спецэффекты.
С подробностями корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Представления в таком формате Минск еще не видел. Это будет настоящие перформанс, очень фееричный, с элементами пиротехники. В лучших традициях настоящей музыкальной шкатулки сцена развернется, и здесь будет происходить очень короткое – всего 13 минут, – но красочное действо. Режиссер Елена Родионова расскажет подробности этой постановки.
Елена Родионова, режиссер постановки:
Это своего рода арт-объект. Музыкальное, пиротехническое, светодиодное шоу, в котором задействованы артисты. И когда откроется «Волшебная шкатулка Деда Мороза», здесь начнется настоящее волшебство. Чтобы это понять и ощутить всю глубину новогодних чудес, нужно прийти и посмотреть. Представления проходят ежедневно с 28 декабря в 17.30 и 20.00 до 5 января.
Яна Шипко:
Мы успели побывать за кулисами и заметили, что очень необычные, красочные костюмы. Задействованы артисты цирка, балета.
Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах
Елена Родионова:
Артисты цирка, балета, профессиональные хореографы, настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Поэтому приходите и все увидите сами.
На Октябрьской площади возле Дворца Республики у нас проходит музыкальная сказка «Новогодний звездопад». Это своеобразный мюзикл, в котором задействовано большое количество артистов. Это веселое представление, которое проходит ежедневно в 19.00 и 21.00.
Кроме того, мы приглашаем на ежедневное лазерное шоу возле Дворца спорта.
Подробности новогодних мероприятий в Верхнем городе столицы – в видеоматериале.