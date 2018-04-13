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20-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа в Могилеве

13.04.2018 - 18:43

Новости Беларуси. В Могилеве женщина выпала из окна седьмого этажа.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Могилевского облисполкома Дмитрия Игнатовича, 20-летняя девушка выпала из окна квартиры знакомых. Все произошло днем 12 апреля.

Пострадавшая была госпитализирована с переломами и тяжелой сочетанной травмой.

На месте работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, компания, которая находилась в квартире, распивала алкогольные напитки.

Могилевский межрайонный отдел СК проводит проверку.

В декабре минувшего года из окна общежития БГУ выпал 22-летний парень.

Он разбился насмерть – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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