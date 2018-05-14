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22 года лишения свободы. Казакевичу вынесен приговор по новому уголовному делу

14.05.2018 - 21:31

Новости Беларуси. В Могилёве сегодня вынесен приговор по резонансному делу Владислава Казакевича,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд признал его виновным в покушении на сотрудников исправительной колонии. Там он отбывал наказание за нападение с бензопилой на посетителей столичного торгового центра «Европа» в октябре 2016-го. Тогда погибла женщина, ещё две пострадали. И вот теперь новое уголовное дело и новое наказание - 22 года лишения свободы.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Судебные разбирательства продолжались больше месяца. Подсудимому было предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса. В том числе приготовление к убийству и покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью.

Напомним, 12 октября 2017 года осуждённый Казакевич совершил нападение на двух сотрудников Шкловской исправительной колонии. Во время вывода на прогулку он достал из рукава самодельный нож и бросился с ним на контролёров.

Нападавшего удалось обезоружить. Один из контролёров с ножевыми ранениями неделю провёл в больнице. Суд признал вину подсудимого и приговорил его к 22 годам лишения свободы. Первые пять из них он проведёт в тюрьме, а затем будет направлен в колонию усиленного режима.

Андрей Ковалёв, государственный обвинитель:
То, что лицо ранее было осуждено за убийство, это учитывалось судом при назначении наказания по совокупности приговоров. То есть в назначенном наказании за вновь совершенное преступление было частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору.

Перед оглашением приговора Владислав Казакевич отказался от последнего слова. Сторона защиты и отец подсудимого с решением суда не согласны.

Валентин Казакевич, отец осуждённого:
Наши действия стандартные, как любого несогласного человека. Прежде всего, это спасти жизнь Влада. Оказав ему должную медицинскую помощь, хотя бы так, как это прописано в клиническом протоколе. Конечно же мы будем писать апелляцию, конечно мы будем писать в прокуратуру.

Во время следствия был проведён ряд экспертиз. В том числе и психолого-психиатрическая. Она показала, что в момент совершения нападения, обвиняемый в полной мере осознавал свои действия и мог руководить ими.

Напомним, В Шкловской исправительной колонии Владислав Казакевич отбывал наказание за нападение с бензопилой и топором в столичном торговом центре «Европа». Он нанёс смертельные ранения 43-летней женщине. Пострадали ещё два человека.

Юрий Прокопенко:
За кровавую резню суд приговорил Казакевича к 15 годам лишения свободы – максимальный срок для несовершеннолетних. На тот момент подсудимому ещё не исполнилось 18. Теперь же он сам усугубил своё положение. Ближайшие 22 года он проведёт за высоким забором и колючей проволокой.

22 года лишения свободы. Казакевичу вынесен приговор по новому уголовному делу

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