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52-летнего жителя Бобруйска будут судить за сбыт наркотиков, из-за которых умер человек

27.04.2018 - 14:51

Новости Беларуси. Жителя Бобруйска будут судить за сбыт наркотиков, которые стали причиной смерти человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

52-летний мужчина задержан с поличным во время попытки продать несколько граммов метадона. По данным следствия, бобруйчанин нигде официально не работал, а на жизнь зарабатывал торговлей наркотиков.

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В этот раз правоохранители вышли на его след после смерти от передозировки местного жителя. Следствие установило причастность задержанного к этому случаю.

Владислав Ковалев, начальник управления наркоконтроля и противодействия торговли людьми УВД Могилевского облисполкома:
Во время проведения следствия были проведены оперативно-розыскные мероприятия, различные экспертизы, следственные действия. По крупицам были собраны доказательства причастности данного лица к совершению этого преступления.

Конечно, мы не вернем жизнь этого человека, но родственники погибшего должны знать, что государство сделало всё, чтобы лицо, причастное к смерти их родственника, было привлечено к ответственности.

Если вина подозреваемого в смерти человека будет доказана, ему может грозить до 25 лет лишения свободы. Столь суровое наказание стали применять в Беларуси три года назад после подписания Декрета о противодействии незаконному обороту наркотиков.

Сейчас следствие работает над раскрытием канала поставки метадона в Бобруйск. Следы ведут в Российскую Федерацию.

52-летнего жителя Бобруйска будут судить за сбыт наркотиков, из-за которых умер человек

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