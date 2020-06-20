Александр Лукашенко: боль и горе в годы войны стали для белорусов настоящей травмой
Новости Беларуси. Боль и горе, пережитые в годы войны, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой. Об этом Президент Беларуси заявил 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилёвской области в деревне Борки Кировского района, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что нынешний год проходит под знаком священного для жителей страны праздника – юбилея Великой Победы.
«Она подарила нам 75 лет мирной жизни. Жизни, за которую Беларусь заплатила слишком дорого», – подчеркнул белорусский лидер.
Самым непостижимым последствием той войны он назвал геноцид мирного населения.
«Боль, горе и чувство невосполнимой утраты, которые испытал наш народ, стали для следующих поколений белорусов настоящей травмой», – заявил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Читая воспоминания очевидцев, глядя на чудовищные фото и кинохронику преступлений гитлеровских оккупантов, мы никогда не сможем понять, как солдаты, у которых есть мать, которые сами познали счастье отцовства, смогли убивать безоружных людей. Как они не увидели в наших стариках, женщинах и малышах хоть какое-то напоминание о своих родных людях. Уничтожали хладнокровно и методично, даже младенцев поднимали на штыки, экономя патроны.
Александр Лукашенко отметил, что это звучит дико и страшно, но нельзя себе позволить подбирать щадящие слова, вспоминая зверства, которые творились на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны.
«Не можем, потому что забытые эмоции – это первый шаг к забвению событий, которые их вызвали», – подчеркнул он.
Марат Жилинский: «Белоруский народ – это народ-мученик»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе «В обстановке мира».
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Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Не помню, кто сказал: со злом нельзя разговаривать. С ним надо бороться. Потому что впасть в искушение очень легко. Поэтому надо просто бороться. С фальсификациями надо бороться.
Опять же, ремарку отпущу – у каждого правда может быть своя, а истина одна. Но наша правда – вот эта правда о Великой Отечественной войне, она должна постоянно находиться в учебниках, на экранах телевизоров. Особенно в предверии вот этих вот величайших событий. И эта правда должна быть и в детских каких-то книжках, и в литературе, и в стихах и так далее.
Я не говорю о том, что надо прямо всё бросить и писать о Великой Отечественной войне. Нет. Это вот та скрепа, одна из скреп нашего белорусского общества, если хотите. Скрепа, которая нас объединяет. И ещё раз повторю: объединяет и трагически, и героически, потому что белоруский народ – это народ-мученик. Но он, тем не менее, выстоял и выдержал эти величайшие испытания.