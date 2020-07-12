Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного
Новости Беларуси. Благодаря истокам национальных традиций белорусы остаются самобытным и независимым народом. Так тепло Александр Лукашенко 11 июля обратился к участникам фестиваля «Александрия собирает друзей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник, который объединяет славянские народы, собрал тысячи участников и гостей.
На берегу Днепра встретились ремесленники, артисты из Беларуси, России и Украины. Впервые фестиваль под патронатом ЮНЕСКО. Несмотря на высокий статус, душевность на александрийской земле, за которую и ценят встречи, никуда не делась. Глава нашего государства особо подчеркнул важность подобных традиций. Кстати, Александр Лукашенко старается не пропускать Купалье в Александрии. Для нашего Президента здешние места родные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время неумолимо движется вперед. Совсем недавно мы с вами проводили здесь первый праздник, а сегодня уже больше десятка провели здесь, на этой благодатной доброй земле, на берегу этой прекрасной реки, которая объединяет судьбы трех славянских народов: наших россиян, наших украинцев и белорусов. Ведь искренняя дружба, желание встретиться всегда были сильнее любых преград и расстояний. Если уж абсолютно искренне, то вот таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы (кто бы мог подумать, что такое будет), немного.
Истинная любовь к Отечеству – созидательная. Поэтому давайте и дальше вместе строить нашу Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной. Сейчас это весьма актуально, когда сильные мира сего пытаются переделить мир, сломать устои, навязать более слабым свой образ мышления и свой образ жизни. И самое главное: в такие времена надо слушать свое сердце – оно всегда укажет самый верный и правильный путь в будущее.
Желаю вам насладиться праздником. Праздником, который возвращает нас к истокам национальных традиций. Во многом благодаря им, этим истокам, мы были, есть и останемся белорусами – самобытным и независимым народом.
Первый день праздника завершился глубокой ночью. Кульминацией стал гала-концерт.
На сцену поднялись многие известные артисты – любимцы публики: Николай Гнатюк, Анатолий Ярмоленко, Стас Михайлов, Ирина Билык и другие.
Ярким аккордом стал фейерверк.
Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии
Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа по-прежнему насыщенная: продолжает работать город мастеров, тематические подворья и разнообразные фудкорты.
Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного
По традиции второй день Купалья в Шкловском районе посвящен труженикам села. Сегодня в Александрии чествовали лучших сельхозпроизводителей: они получили почетные грамоты, благодарности и денежные премии.
Дмитрий Маньков, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Дрибин-Агро»:
Работаю на трех единицах техники – это «РОСА», КВК и комбайн 12-й. Посчитали, что должен получить благодарность. Труд аграриев сложный: с утра до вечера работаем, надо вовремя посеяться, чтобы получить, собрать урожай.
Алла Пугачева, бригадир животноводческого комплекса «Присожье»:
Если наградили, нужно оправдать. Попробуем еще лучше поработать.
Продолжают свою работы торговые ряды. Гости фестиваля с удовольствием посещают мастер-классы, где примеряют на себя роль ремесленников. Для самых любознательных проводятся многочисленные экскурсии. Конечно, в Александрии много музыки. На сцене выступают «Песняры» и заслуженный коллектив Беларуси «Медуница».
Первый раз на празднике. Очень понравилось.
Праздник очень хороший, удался. Много народу, все веселые, все танцуют, много артистов таких знаменитых как Стас Михайлов, «Песняры».
Большую развлекательную программу предлагает также цирк «Шапито». Представления проходят как в шатре, так и на улице.