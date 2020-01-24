Александр Лукашенко в Шклове: «Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно!»
Новости Беларуси. В работе с зарубежными партнерами производители обязаны защищать интересы Беларуси. Такое требование сегодня озвучил Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ознакомился с производством на «Заводе газетной бумаги». За 2019 год предприятие приросло в прибыли почти на 17%, но ситуация здесь всё еще непростая. Инвестиционный проект по созданию бумаги – основы для декоративных материалов, который реализуется на предприятии, так и не вышел на контрактные мощности.
Реализация проекта затянулась из-за неподходящего оборудования, которое поставляла чешская компания. Сейчас линия не выпускает продукцию того качества, которого требует рынок. Слушая доклад руководителя предприятия, Александр Лукашенко также напомнил об импортозамещении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты должен мониторить внутренний рынок железобетонно. Если ты производишь табуретку, импортной табуретки в стране быть не должно! Понимаешь? Если ты диван, кровать производишь, если ты кухонную мебель производишь, импорта быть не должно!
Так во всех странах. Я же приводил пример: Китай и Америка по этой причине войну торговую затеяли. Не могут договориться, только первый этап прошли. И то, как прошли-не прошли, непонятно. Импортозамещение вопрос №1. Зачем мы завозим по импорту? Зачем мы платим деньги и даем работу людям другим, если нам надо здесь найти эти деньги?
В разговоре глава государства заострил внимание на проблемных вопросах не только этого завода, но и региона в целом. Ситуацию обсудили не только с чиновниками, Александр Лукашенко пообщался и с коллективом предприятия. Отвечая на вопрос об энергетической безопасности страны,
Президент отметил: «Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Беларусь».
Планировалось, что глава государства посетит только одно предприятие, но по ходу визита планы изменились. Ожидается, что Президент ознакомится с состоянием дел ещё на нескольких производствах района.
Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Шкловский район. В программе посещения – «Завод газетной бумаги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что глава государства ознакомится с организацией работы производства. Кроме того, Президенту доложат о социально-экономическом развитии района и Могилевской области, а также о ходе реализации инвестиционного проекта «Создание производства бумаги - основы для декоративных облицовочных материалов».
В июле 2011, посещая этот шкловский завод, Александр Лукашенко дал поручение: до конца 2013-го наладить производство мощностью 30 тысяч тонн в год. За счет кредитных ресурсов предприятие привлекло чешского подрядчика. Оборудование поставили и смонтировали в срок.
Однако линия не выпускает продукцию того качества, которого требует рынок. До разрешения технических неполадок, чтобы не терять прибыль, шкловский завод наладил выпуск альтернативных видов продукции. Это дает свой результат, однако, такое производство менее прибыльно. Требуется доработка оборудования. При выходе на полную мощность прибыль от реализации продукции увеличится почти в 4 раза.
Павел Сазанович, начальник производства:
Для того, чтобы оборудование не простаивало, мы освоили производство альтернативных видов продукции. А именно: бумага офсетная, мешочная и картон для плоского слоя. Для того, чтобы оборудование выпускало качественную бумагу – основу для декоративно-облицовочных материалов, необходима замена оборудования. А именно: напорный ящик бумагоделательной машины, вал ровнителя, установка дополнительной системы для осветления оборотной воды и оборудование постоянной части.
Строилось предприятие по указу Президента. В мае 2008-го состоялось открытие завода, во время которого глава государства отметил, что это наглядное выполнение госпрограммы развития малых городов. Вокруг нового производства была создана инфраструктура. К моменту открытия завода для работников построили 2 жилых дома на 120 квартир. У предприятия есть успешно работающие филиалы: «Домостроение», «Бумажная фабрика «Спартак», есть собственная лесопилка.