Что происходит за кадром личных приёмов граждан и прямых телефонных линий?
Новости Беларуси. Прием граждан, прямая телефонная линия, работа с обращениями – без этих пунктов не обходится рабочий график, пожалуй, ни одного руководителя в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им пишут, звонят, приходят и рассказывают о своих проблемах. Это и становится началом больших и маленьких изменений в жизни отдельно взятого человека, двора или даже целого региона. Проложить асфальт, вернуть маршрут автобуса или трудоустроиться – Кристина Протосовицкая расскажет, что происходит за кадром личных приемов граждан и прямых телефонных линий.
О своей крыше над головой в Каменецком районе мечтают 218 многодетных семей. За последние два года ключи от квартир и домов получили больше 70.
Андрей Покало, заместитель председателя Каменецкого райисполкома:
До конца года планируется строительство еще двух многоквартирных жилых домов, в которых более 40 многодетных семей получат новое жилье.
Читайте также:
«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи
Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозерный отремонтировали дорогу
«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Будь то ремонт дороги, освещение улиц или решение жилищного вопроса. Человек хочет быть услышанным. По телефону, лично или в письме. Эффективная работа на местах налажена тогда, когда расслышать удается с первого раза.
Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии
Новости Беларуси. Минский горисполком и облисполкомы проведут 1 августа прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.
В эту субботу с 09:00 до 12:00 на прямых линиях будут работать:
заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);
председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222);
первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237);
заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644);
заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160);
управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869);
заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).