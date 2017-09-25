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Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни

25.09.2017 - 12:32

Новости Беларуси. Иностранные и белорусские студенты университета продовольствия готовили национальные блюда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туркмены, например, подали на стол самсу. Молодые люди из Пакистана угощали халвой, а студенты из республики Бангладеш – кечури (блюдо напоминает плов). Богатым был и белорусский стол.

Мерджен Халмухамедова, студентка 3 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Белорусская кухня, конечно же, сильно отличается от туркменской. Но я уже привыкла. Очень вкусно, надо сказать.

Касим Мухаммад, студент 1 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Это халва. У нас это самое популярное блюдо. Когда мы приходим на свадьбу или в других счастливых ситуациях мы всегда готовим это блюдо. Оно очень популярно у нас, в Пакистане.

Мохи Саидмухидин, студент 1 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Это называется кечури. Это надо готовить мясо, рис, чесок. Мне очень нравится Беларусь.

Дмитрий Коробов, студент 4 курса Могилевского государственного университета продовольствия:
Праздник очень важен. Объединение народов, чтобы мы все сдружились.

В Могилевском университете продовольствия получают образование около 100 зарубежных студентов. С белорусскими их объединяют общие интересы: в будущем все они станут специалистами в пищевой промышленности. Такой международный кулинарный праздник в университете обещали сделать традиционным.

Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни
Фото. Чтобы мы все сдружились: в Могилеве прошел фестиваль международной кухни

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