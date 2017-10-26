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«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске

26.10.2017 - 21:50

Новости Беларуси. Выходящая из ряда вон история произошла в Бобруйске. На женщину-контролера, которая в частном секторе снимала показания с электросчетчиков, напал местный житель, а потом и вовсе спустил на нее собак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины поступка пока выясняются, а вот последствия известны.

Женщина оказалась на больничной койке, а нападавший взят под стражу.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Это был обычный плановый обход частного сектора. Женщина-контролер должна была снять показания электросчетчиков.

Она зашла в этот дом, а вот спокойно выйти не получилось.

Конфликт произошел, когда работа была сделана и контролер электросетей собиралась уходить по другим адресам.

Мужчина несколько раз ударил женщину, не давал возможности выйти на улицу и спустил на нее двух собак. К счастью, на крики о помощи вовремя подоспел сосед.

Леонид Парахневич, очевидец:
«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был. У соседей собаки лаяли во дворе, на улице никого не было. Я калитку открыл, она выскочила со двора. Да, немножко была истерика. Видно, собаки прижали ее к калитке, а калитка не открывалась.

Скорая увезла женщину в больницу. Врачи диагностировали несколько ударов в грудь и рваную рану на ноге от укуса животного. Медики говорят, что она находится в состоянии средней тяжести. С женщиной работают следователи.

Татьяна Горбанюк, официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома:
Прибывшими на место сотрудниками милиции был задержан в административном порядке хозяин дома 1957 года рождения, нигде не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Антон Селянов, заместитель начальника Бобруйских электросетей РУП «Могилевэнерго»:
Конфликт не мог быть спровоцирован нашим представителем. Были произведены снятия показаний. У потребителя оказалась предоплата по оплате за электроэнергию.

Сейчас рядом с домом, где случилась эта история, повесили выносной шкаф учета электроэнергии.

Его устанавливают, если абонента часто нет дома. Этот мужчина, скорее всего, здесь появится нескоро.

Юрий Прокопенко:
Уже возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Но, вполне возможно, речь пойдет о сексуальном домогательстве. Мужчине-агрессору грозит серьезный срок.

«Помогите!» – кричала женщина. Я вышел, у меня в руках топор был: подробности нападения на контролера в Бобруйске

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