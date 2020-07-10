Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии
Новости Беларуси. Александрия собирает друзей уже 11-й год подряд. Растет и количество и география участников этого популярного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программу готовят насыщенную и интересную. Это и город мастеров, аттракционы, цирк. Для модниц пройдет дефиле национальных и современных костюмов. В гала-концерте планируют принять участие популярные исполнители российской эстрады.
Приготовления к празднованию «Купалья» в Александрии начинаются задолго до июля. Еще бы! Ведь организовать зрелищное шоу для такого количества людей – нужно постараться. Если в 2010-м, когда на берегу Днепра Александрия впервые собрала гостей, было 3 тысячи зрителей, то в 2019 году – уже 65 тысяч. За эти годы организаторам удавалось искусно вплести традиции и современность в программу фестиваля. И при этом ни разу не повториться.
«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?
Вот и сейчас, кроме привычных города ремесленников и выставки технических достижений белорусских мастеров, гостям предложат оценить лимитированную коллекцию одежды изо льна и старинные национальные костюмы.
Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра:
Во-первых, это наша работа – дарить людям праздник. Это будет интересное зрелище. Будут представлены все регионы нашей Беларуси. Конечно, будет и полесский, и восточного региона – нашей Могилевщины, будет рыцарский костюм представлен городом Минском. Будет очень разнообразная и яркая палитра.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас полным ходом идет монтаж большой и малой сцен. Готовят и развлекательные площадки. Здесь будет цирк, карусели, аттракционы. В общем, каждый сможет получить свою порцию адреналина. И, конечно, бесконечные ряды фудкорта.
Каждый желающий сможет сплести тот самый купальский венок под чутким руководством профессионалов. И вообще создать собственными руками разные диковинные штуки. Ведь мастер-классы будут проходить повсеместно.
Впервые для гостей организован кемпинг. Здесь можно будет жить в палатке или в домике на колесах. А самолеты в небе продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.
У нас очень все красиво стало. Много к нам приезжают из Украины, России, со всей Беларуси гости собираются.
Мы ждем всех гостей, приезжайте к нам, у нас очень здорово! Будет шикарный фейерверк.
Вы видите, сколько людей посещает этот праздник. Он нужен, это отдушина, это традиции.
А вечером во время гала-концерта на сцену выйдут звезды белорусской, российской и украинской эстрады. Завершится концерт праздничным фейерверком. Кульминацией станет традиционный купальский костер.
«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?
Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». В выходные, 11-12 июля, фестиваль на берегу Днепра пройдет уже в 11-й раз. Город мастеров, модный показ, выступления конных спортсменов – это лишь некоторые события праздничной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Купалье» в Александрии стало настоящим культурным брендом Беларуси. Сегодня здесь идут последние приготовления к проведению масштабного праздника. Первым гостей встретит «Александрыйскі кірмаш», где можно будет купить традиционные белорусские сувениры. В целом, будут работать 8 выставочных площадок. Завершается первый фестивальный день «Купалья» в Александрии мощным гала-концертом.
Светлана Ефимук, художественный руководитель Могилёвской областной филармонии:
Атмосфера праздника, желание сюда попасть, наверное, делает чудеса. Можно ожидать гостей из Украины и России. И буквально скоро подтвердится информация и, возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов и также Николай Гнатюк. Надеемся, ждем и верим в то, что их присутствие украсит наш праздник.
Какое «Купалье» без венка, который сможет сплести каждый желающий? Ну а ещё авиашоу, традиционный купальский костёр и праздничный фейерверк. Кстати, впервые организуют кемпинг – гости смогут жить в палатке или в домике на колёсах. К празднику «Купалье» в Александрии Белорусская железная дорога пустит 13 дополнительных поездов.