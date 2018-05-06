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Разработка поможет не перепутать дверь с окном: каким образом работает белорусское устройство для ориентирования слепых?

06.05.2018 - 16:33

Новости Беларуси. Вместо трости и поводыря. В Беларуси разработали электронное устройство для ориентирования слепых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Авторы проекта – преподаватель и учащиеся Могилевского экономического колледжа. Прибор пока не имеет короткого названия, но уже получил положительные отклики инвалидов по зрению и заинтересовал производителей.

Протестировать электронное устройство вызывается Илья Олейник. Без очков молодой парень видит не дальше метра, и то лишь контуры. Зрение: минус восемь. Но для чистоты эксперимента надеваем парню на глаза черную повязку. В руках устройство, а в ушах наушники. Все препятствия благополучно преодолены. Илья ставит новой разработке плюс.

Илья Олейник, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Оно очень сильно помогает. Я чувствую, что препятствие, я не смогу удариться. И очень легко обхожу эти объекты. Чувствую, где свет, где темно. Я считаю, что у этого устройства великое будущее.

Во время движения устройство подает в наушники сигнал – светлое место или темное. Это поможет, например, не перепутать окно с дверью. А вибрация подсказывает, что прямо по курсу есть препятствие.

Юрий Прокопенко, СТВ :
Собиралось устройство из того, что было под рукой. В прозрачной коробке, где раньше хранились компьютерные дискеты, сейчас транзисторы и резисторы от старого лампового телевизора, детали от мобильного телефона и пульта дистанционного управления. А еще обычная батарейка и наушники. Все гениальное просто.

Будущих электромонтеров Павла и Дениса хлебом не корми – дай что-нибудь припаять, разобрать и собрать. Это они с помощью своего наставника придумали, как сделать жизнь незрячим комфортнее.

Вместо трости и поводыря: уникальное устройство для ориентирования слепых разработали в Беларуси

Аналог такому устройству существует в России. Однако у того большой недостаток. Микрозвук в наушниках влияет на нервную систему человека. Могилевская разработка безопасна и стоит дешевле. Параллельно в колледже придумали еще одно полезное устройство для инвалидов по зрению – прибор для первоначального обучения письму. Это не шрифт Брайля, а обычные буквы.

Вячеслав Шендарович, мастер производственного обучения Могилёвского экономического профессионально-технического колледжа:
Слепой человек обводит буквы, например А, он касается материала подложки, а мастер, мама или преподаватель объясняет ему, что это буква А. Слепой человек слышит звук, значит он обводит правильно. Звук исчез, значит обводка неправильная.

Оба устройства получили высокую оценку в финале молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». Теперь дело за патентом и внедрением в производство. Несколько организаций уже проявили интерес.

Разработка поможет понять – светлое место или темное, и не позволит перепутать дверь с окном: каким образом работает белорусское устройство для ориентирования слепых?

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