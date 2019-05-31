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Символ II Европейских игр всё ближе. «Пламя мира» встретят в Шклове и Александрии

31.05.2019 - 14:56

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается эстафета огня II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни эстафету принимает Могилёвский регион. Накануне пламя мира побывало в мемориальном комплексе «Буйничское поле». Огонь также пронесли по всем знаковым местам Могилёва.

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Ну а сегодня главный символ предстоящего спортивного форума встречают в Шклове и Александрии. Огонь здесь ожидают к вечеру.

Эстафета уже прошла Брестскую, Гродненскую и Витебскую области. Завершится маршрут в Минске. 21 июня в день открытия II Европейских игр – зрителей ожидает торжественное зажжение чаши олимпийского огня на центральной арене стадионе «Динамо».

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