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Сотни участников в ярких образах: в Могилёве прошел велокарнавал

01.05.2018 - 17:19

Новости Беларуси. Могилев встретил 1 Мая ярким велокарнавалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В колонне – несколько сотен велосипедистов.

Праздник напоминал первомайскую демонстрацию, но в другом формате. Маршрут карнавала – по центральной городской улице. На финише дистанции велосипедисты отметили еще одно событие: в городе открылся сезон фонтанов.

Елена Махунова, участник велокарнавала:
Настроение шикарное. Почему поучаствовать решили? Обещала ребенку. У нас в городе такое мероприятие первый раз проходит, но в том году мы участвовали в открытии велосезона. Поэтому в этом году решили, что обязательно!

Андрей Патрусов, организатор велокарнавала:
Мы любители картошки и макарон и здорового образа жизни. Мы считаем, что наш город настолько прекрасен, что достоин карнавала – в самых лучших цветах и проявлениях.

Сотни участников в ярких образах: в Могилёве прошел велокарнавал
В Могилёве прошел велокарнавал
Фото. В Могилёве прошел велокарнавал
В Могилёве прошел велокарнавал
Фото. В Могилёве прошел велокарнавал
В Могилёве прошел велокарнавал
Фото. В Могилёве прошел велокарнавал
В Могилёве прошел велокарнавал
Фото. В Могилёве прошел велокарнавал
В Могилёве прошел велокарнавал
Фото. В Могилёве прошел велокарнавал
В Могилёве прошел велокарнавал
Фото. В Могилёве прошел велокарнавал

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