Студент из Могилева изготавливал самодельное оружие: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Могилеве студент своими руками изготавливал оружие.

По информации УСК по Могилевской области, 24-летний местный житель занимался изготовлением взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов. Во время обыска у могилевчанина все это было изъято.

Молодой человек является студентом биофака одного из вузов Беларуси. Парень обладал знаниями в оружейном деле. Он рассказал, что занимался изготовлением оружия в личных интересах.

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Было проведено расследование. Обвиняемого заключили под стражу.

Фото: СК

Экспертиза установила, что револьвер и дульнозарядоное гладкоствольное оружие могут быть пригодны для стрельбы.

Дело было передано в суд.