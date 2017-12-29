Студент из Могилева изготавливал самодельное оружие: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Могилеве студент своими руками изготавливал оружие.
По информации УСК по Могилевской области, 24-летний местный житель занимался изготовлением взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов. Во время обыска у могилевчанина все это было изъято.
Молодой человек является студентом биофака одного из вузов Беларуси. Парень обладал знаниями в оружейном деле. Он рассказал, что занимался изготовлением оружия в личных интересах.
Фото: СК
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
Было проведено расследование. Обвиняемого заключили под стражу.
Фото: СК
Экспертиза установила, что револьвер и дульнозарядоное гладкоствольное оружие могут быть пригодны для стрельбы.
Дело было передано в суд.
Осенью нынешнего года арсенал раритетного оружия обнаружен у жителя Ивацевичского района – здесь подробнее.