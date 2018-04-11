﻿ Суд над Владиславом Казакевичем начался в Могилёве | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Суд над Владиславом Казакевичем начался в Могилёве

11.04.2018 - 12:37

Новости Беларуси. Начался суд над Владиславом Казакевичем. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство сотрудников исправительной колонии №17 в Шклове. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевский областной суд, процесс начался утром 11 апреля. Владиславу Казакевичу предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, п.п.10,16 ч.2 ст.139; ч.1 ст.14, п.п.1,10,16 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.410 УК (приготовление к убийству, покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное лицом, ранее совершившим убийство; а также нападение на представителя администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы).

По информации следствия, у осужденного был план, который был направлен на убийство начальника ИК. Таким образом заключенный хотел отомстить за применение дисциплинарных наказаний. Казакевич подыскал нож и прятал его в камере. Молодой человек планировал совершить преступление, когда его вызовут для объявления постановления о наложении дисциплинарного взыскания за нарушение порядка отбывания наказания.

Инцидент произошел в середине октября 2017 года. Заключенный попытался ударить ножом одного из контролеров колонии. Он успел применить приемы защиты, но Казакевич ранил второго сотрудника колонии.

Владислав Казакевич напал на контролеров в шкловской колонии: комментарий МВД 

Напомним, что в марте 2017 года Владислав Казакевич был осужден на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Убивая, слушал музыку для удовольствия: что говорил на суде обвиняемый по делу о резне бензопилой в Минске 

Изображение использовано в качестве иллюстрации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
В Бресте прохожие помешали мужчине напасть на женщину с дочерью
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Мужчина с ножом напал на женщину с двумя детьми в Витебске
Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Речицком районе нетрезвый молодой человек попытался убить таксиста молотком
В Сан-Франциско мужчина угрожал компании из 5 человек топором, а потом наехал на них машиной
В Сан-Франциско мужчина угрожал компании из 5 человек топором, а потом наехал на них машиной
Во Франции разыскивают мужчину, который пытался сбить на автомобиле группу солдат
Во Франции разыскивают мужчину, который пытался сбить на автомобиле группу солдат
«Такого дерзкого и наглого преступления на Гомельщине давно не было»: средь бела дня мужчина дважды ударил женщину ножом и похитил сумку
В Шадринске школьница стреляла в одноклассников: пострадали семь человек
Изображение носит иллюстративный характер
19-летний минчанин ударил прохожего по голове и отобрал у него сумку
Все новости по теме Нападение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru