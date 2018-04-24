В Могилёве 350 учащихся колледжа эвакуировали из-за распылённого газового баллончика

Новости Беларуси. Днём 23 апреля спасателям сообщили о резком запахе в Могилёвском государственном политехническом колледже.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, до прибытия спасателей из учебного заведения были эвакуированы 350 человек. Подразделения МЧС замерили воздух по всему зданию, вредные вещества обнаружены не были.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Здание проветрили. Никто не пострадал. Занятия возобновили на следующий день.

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Предполагается, что причиной произошедшего стало распыление газового баллончика.

Зимой несколько лет назад в Минске школьник распылил слезоточивый газ.