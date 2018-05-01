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В Могилёве горел трансформатор. Были отключены восемь линий электропередач

01.05.2018 - 15:08

Новости Беларуси. Вечером 30 апреля спасателям сообщили о загорании трансформатора на территории подстанции Могилёв-220 РУП «Могилёвэнерго» (ул. 30 лет Победы).  

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, пожаром повреждило трансформатор ТФЗМ-110 кВ. Были отключены 8 линий электропередач 10 кВ и 39 трансформаторных подстанций в Могилёве.  

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Никто не пострадал. Проводились ремонтные работы, в 22:18 подача электричества потребителям была восстановлена.  

Фото: Могилёвское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания.  

Весной 2018 года в Минске произошёл пожар на складе. 

Горел строительный мусор – подробности здесь.  

Фото: Могилёвское ОУМЧС

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