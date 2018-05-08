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В музей УВД Могилевской области передали хоругвь с изображением Белыничской иконы Божьей Матери

08.05.2018 - 17:25

Новости Беларуси. В Могилевской области 8 мая праздничные мероприятия начались в мемориальном комплексе возле деревни Гаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это место прославил героический подвиг батальона милиции под командованием капитана Владимирова. В июле 1941 бойцы НКВД прикрывали северный подступ к Могилеву и 7 дней под шквалами минометного огня сдерживали вражеский натиск без воды, еды и сна. Сломить сопротивление немцам удалось лишь с помощью авиации и танков. Из 250 бойцов батальона выжили только 19. В последнем бою погиб и командир.

Накануне Дня Победы подвиг героев почтили цветами, венками и залпами оружейного салюта.

Николай Илькевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Конечно, было тяжело. Потому что жили в землянках, приходилось ходить в разведку, в тыл врага, носить мины для подпольщиков в Вилейку, которыми потом взрывали немецкие гарнизоны.

Евгений Коваленок, председатель Могилевской областной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:
На этой высоте, естественно, имеются еще неизвестные могилы неизвестных милиционеров. Нами совместно с поисковиками будет продолжаться работа по установлению мест захоронения и установлению имен погибших на этой высоте.

В Беларуси начали возрождать старинную традицию воинства. Во время памятного митинга личному составу органов внутренних дел Могилевской области была передана хоругвь, которая будет храниться в музее УВД рядом с милицейскими знаменами.

В музей УВД Могилевской области передали хоругвь с изображением Белыничской иконы Божьей Матери

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