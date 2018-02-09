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«Здесь очень много молодёжи креативной, интересной, творческой». Могилёв официально получил статус молодёжной столицы Беларуси 2018 года

09.02.2018 - 10:21

Новости Беларуси. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город на Днепре выдержал серьезную конкуренцию в конкурсе, благодаря достижениям своих студентов и школьников на республиканском и международном уровнях, а также хорошо развитому движению студенческих отрядов.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Здесь очень много молодежи – молодежи креативной, интересной, творческой, которая сегодня через систему образования, через систему допобразования, через систему творческих вакаций реализует ту глобальную часть государственной молодежной политики, которая прописана и в законодательстве, и в наших программах.

На торжественную церемонию в областной центр приехали гости со всех регионов страны. Им показали всё, чем гордится могилевская молодежь – идеи и проекты, многие из которых уже реализуются. Календарь мероприятий в Могилеве насыщен: фестиваль студенческих отрядов, форум любительского театрального искусства, молодежный парламентский форум Беларуси и России и многое другое.

«Здесь очень много молодёжи креативной, интересной, творческой». Могилёв официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года
Фото. Могилев официально получил статус молодежной столицы Беларуси 2018 года

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