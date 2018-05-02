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Бьорндален опроверг информацию о работе тренером в сборной России‍

02.05.2018 - 10:54

Новости Норвегии. Несколько дней назад ряд СМИ распространил информацию, что восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален может стать тренером мужской сборной России по биатлону. Уле-Эйнар опроверг эти сведения.  

Как сообщает NRK, сам норвежец ничего подобного не слышал.  

Уле-Эйнар Бьорндален, биатлонист:  
Нет. Это не так. Впервые слышу. Я думал о тренерской работе, но пока слишком рано что-либо утверждать.  

В апреле биатлонист объявил о завершении карьеры. По словам Бьорндалена, ему было сложно оценить прошедший сезон, но пришло время уйти. Пока спортсмен хочет провести время с семьёй и не знает, чем будет заниматься в будущем.  

На данный момент норвежец является самым титулованным биатлонистом в истории. У спортсмена 13 олимпийских наград, восемь из которых – золотые. Также Бьорндален – самый возрастной победитель этапов Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону в личных гонках.  

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Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

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